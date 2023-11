El político y sindicalista andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo, reapareció en la escena pública este domingo en la manifestación de apoyo a Palestina en Sevilla. El ex alcalde de Marinaleda, con 74 años, ha sufrido varios ictus y podría padecer problemas de salud mental, según afirma el diario Público.

Después de anunciar, tras 44 años como alcalde de Marinaleda, que no concurriría a las pasadas elecciones municipales, el ex diputado no se había dejado ver en público. Ha sido este domingo, 12 de noviembre, en una de las ocho concentraciones en apoyo a Palestina convocadas en las capitales andaluzas, cuando Gordillo ha reaparecido alzando la voz por los palestinos.

Gordillo se suma a la mani de Sevilla en defensa de Palestina#FreePalestina pic.twitter.com/8ggUsLuopY — Maika Andaluza (@Maikandaluza) November 12, 2023

No es la primera vez que Sánchez Gordillo se deja ver en una concentración condenando los ataques israelíes a Palestina. En 2009 encabezó una marcha en Sevilla que discurrió por las calles Imagen y Tetuán, y en la que participaron varios dirigentes de IU como Diego Valderas, coordinador en Andalucía, Felipe Alcaraz y el propio Juan Manuel Sánchez Gordillo. La manifestación estuvo encabezada por la figura de un hombre ahorcado, representativo del Derecho Internacional, y por una gran bandera de Palestina.

El ex alcalde siempre ha mostrado un profundo sentimiento hacia el pueblo palestino. En 2008, el sevillano acompañó a un grupo de niños palestinos que volvían a los campos de refugiados de Cisjordania tras pasar una vacaciones en España. A la vuelta, vivió un exhaustivo interrogatorio por parte del ejército israelí en el aeropuerto de Tel Aviv, desembocando la situación en la pérdida del vuelo que le traía de regreso a España. Gordillo declaró sentirse «humillado» y afirmó que fue sometido a «todo tipo de vejaciones, que incluyeron la obligación de descalzarse, el registro abusivo de efectos personales y un largo interrogatorio sobre sus actividades».