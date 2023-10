El 1 de noviembre marca la celebración en toda España del Día de Todos los Santos, una festividad ampliamente reconocida en el calendario de festivos locales. A pesar de que este año cae en miércoles, dificultando la oportunidad de un fin de semana largo, muchos esperan disfrutar de un merecido descanso y dedicar tiempo a asuntos personales, como las compras. En este contexto, es fundamental averiguar cuáles de los supermercados estarán abiertos durante este Día de Todos los Santos en Sevilla, un día declarado como no laborable en la Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo.

Es esencial consultar previamente los horarios y fechas de apertura de cada tienda, ya que las políticas de apertura pueden variar según el supermercado. Aunque se espera que la mayoría de las cadenas sigan horarios similares debido a la naturaleza nacional de la festividad, no está de más confirmar. A continuación, te proporcionamos información sobre algunas de las cadenas de supermercados en Sevilla:

Mercadona: Normalmente, Mercadona tiende a no abrir los domingos y festivos, con algunas excepciones en determinadas áreas. Este 1 de noviembre no será una excepción y la cadena no abrirá sus establecimientos en Sevilla.

Lidl: Lidl generalmente mantiene una política de apertura con horario reducido en días festivos, y el 1 de noviembre no es la excepción. Según su sitio web, abrirán de 9:00 a 15:00 horas en Sevilla.

Carrefour: Carrefour puede abrir en algunos festivos a lo largo del año. Puedes consultar la apertura de este Día de Todos los Santos en su página web utilizando su localizador. En Sevilla, abrirán de 10:00 a 22:00 horas, mientras que las tiendas tipo ‘Market’ tendrán horarios de 9:00 a 21:30 horas.

Alcampo: El Alcampo en Ronda del Tamarguillo estará abierto en su horario habitual de 9:00 a 22:00 horas el 1 de noviembre, ya que es considerado un festivo de apertura.

Aldi: Aldi abrirá sus puertas en Sevilla el Día de Todos los Santos, siguiendo su horario habitual de 9:00 a 21:30 horas.

Dia: Los horarios de apertura en Día en días festivos pueden variar ampliamente según la localidad y la tienda. Puedes verificar si abrirán el 1 de noviembre en Sevilla utilizando el buscador en su página web.

Hipercor: En Hipercor, tanto en la capital como en San Juan de Aznalfarache, el 1 de noviembre está designado como un festivo de apertura, con un horario especial de 11:00 a 21:00 horas.