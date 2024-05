Nada sabe mejor que unas buenas elecciones municipales y autonómicas para festejar la mijita de democracia que nos queda.

Nos aviva ese fuego interno apagado por la constante decepción de la rapiña política hacia el interés general público aquí o allí.

Más allá de los futuros actos de los electos, se escuchan las conversaciones entre el populacho sobre a quiénes van a votar y por qué motivo. Eso si se han registrado en las elecciones. No vale con aportar los 22 tipos de documentos oficiales que demuestran que eres tú.

El DNI o equivalente no existe, pero puedes llevar tu pasaporte.

Labour wins mayoralty covering PM’s constituency.

En la capitalidad británica hay mucho en juego entre las opciones conservadoras y laboristas. La primera está infectada de trumpistas, asumiendo conceptos de la ultraderecha como párrafos de la biblia anglicana hasta la médula, con ganas de negar la máxima. Luego, nos queda la opción laborista, con ella suele pasar lo que ocurre con los partidos que presumen de un espíritu socialdemócrata, que brilla por su ausencia, entonces, ¿qué hacemos?

Hay más opciones, no las extravagantes o bizarras, que deberían ser consideradas entre las candidaturas, porque si A y B no dan soluciones, porque A asume el fascismo/nazismo como parte de su plan de acción, y son quienes gobiernan a nivel estatal y B se piensa tanto las cosas, ya que gran parte de sus dirigentes podrían presentarse por A. Conclusión, su apellido es decepción.

¡Votemos a otros! Asumimos el riesgo. Nada va cambiar dando las mismas soluciones a problemas nuevos y sin afrontar un futuro con un efecto directo de los problemas internacionales sobre las vidas de las personas que vivimos en esta urbe: cambio climático, guerras, la transición del Brexit inacabada, inflación, la locura de los precios de la vivienda, la expansión de guetos…

Muchos de los aspectos que preocupan a la ciudadanía Londoners sonequiparables a cualquier gran urbe y siguen sin resolverse. Por desgracia, quienes suelen obtener el premio de la gestión, quieren agradecer a esa turba ignorante y al mismo tiempo llenarles los bolsillos a quienes pagan esa campaña. Por ende, el desgaste y la creencia de que votar: no sirve y aumenta en adeptos. Sin embargo, esa creencia debería ir acompañada por una buena reflexión que cuestione por qué tenemos este sistema electoral y quién gana con él: las élites; siempre A radicalizada y B suavizada.

Aparte de las elecciones que sólo importan a una mínima parte de la mayoría, la vida sigue en la otrora New York europea.

The Conservative party is on course to lose up to 500 council seats

Ahora, hay buen clima dentro de los estándares londinenses, el sol(a veces) se deja ver y la ropa del invierno ártico parece que nos deja hasta septiembre(a veces). En el aire se nota la alegría del clima con los parques llenos de picnistas con lotes de Meal Deal(al comprar un sándwich, refrescos y un paquete de papas pequeño te hacen un descuento apetecible), cervezas, vinos, cuberterías no renovables para no perder la costumbre, que son depositadas en el bombo de reciclar, (aunque sabemos que acabará en una isla del Atlántico) para calmar la ansiedad de lo que nos viene en un futuro cercano, un colapso medioambiental del copón.

Aquí seguimos embriagándonos de la meca europea del capitalismo europeo en su peor época. La multitud de eventos públicos es colosal, con pantallas en plazas estratégicas por toda London, quizás para entretener a la ciudadanía olvidadiza.

Hace un par de semanas lo vimos con la Maratón de London, una de las seis requeridas para conseguir el elenco perfecto de participaciones junto a New York, Boston, Chicago, Berlín y Tokio.

The Liberal Democrats have gained seats but no councils so far.

En breve tendremos la final de la Liga de Campeones en Wembley, los JJOO en indirecto o a tiro de tren, pero estarán en cada pantalla, The Wimbledon Championship, Cricket, Rugby, Atletismo, la selección WNBA estadounidense jugará en el O2…mucho pan para tan estimado circo.

Y, por último reincido en que en el Reino Unido no se celebra el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo. Hay una gran mayoría que no sabe de su existencia e incluso algunas personas creen que es una moda reciente de paises comunistas.

Un gazpacho mental terrible que dice mucho de la manipulación de la historia del s.XIX y XX.

Greens have gained 20 seats so far.-The Guardian.

Eso es cosa de comunistas y obreros(te dicen), aquí se le llama May Day, el cual está estancado en el primer lunes de mayo. Así al populacho se le va olvidando que los derechos sociales son suprimibles como sus libertades, pero las obligaciones son enormes, extensibles, hinchables y plomizas para que duelan. ¿O creeis que el oligarquismo es para todos?

El oligarquismo proviene de la oligarquía. Palabra griega. Su significado es claro en su primera acepción:

Forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario.

La segunda: Grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político. Gracias, RAE.

Date Day of the week Bank holiday 6 May Monday Early May bank holiday

En definitiva, si estás sentado en el sofá de tu casa o en un banco para pelar papas en corro con tus primos de Alcalá, te preocupan las facturas, el día a día, o tu trabajo depende del sector público o tu empresa de una financiación privada: no eres parte de ellos.

En caso de que tengas dudas, porque eres hermano mayor de una cofradía y te invitan al Club Pineda, piensas que ajustando de aquí y de allí, la membresía es asequible: tampoco lo eres, en tal caso, perro cortijero.

Cuando salga este artículo, ya habrá Mayor of London electo.

P’alante en London con los piés sobre la tierra y la cabeza en las memorias de nuestro cielo azul: Fluctuat nec mergitur.

¡Feliz 1 de Mayo!