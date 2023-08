Borja Iglesias, jugador del Real Betis Balompié y de la Selección Española de Fútbol, ha comunicado a través de su cuenta de Twitter que abandona la roja «hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes» en referencia al beso entre Luis Rubiales y Jennifer Hermoso.

Iglesias ha mostrado su descontento en Twitter con la situación: «Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera».

Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha comparecido este viernes en una rueda de prensa en la que se rumoreaba que iba a presentar su dimisión ante los recientes acontecimientos. Finalmente, Rubiales no ha dimitido y además ha criticado «el falso feminismo», calificándolo como una «lacra» para España.

«Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes» finalizaba el comunicado de Borja Iglesias.