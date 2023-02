La exconcejala de Participa Sevilla en el anterior mandato municipal Cristina Honorato y la responsable de la Asociación Nuestra Memoria, Paqui Maqueda, han declarado en un juicio tras haber sido denunciadas por Vox en base a un altercado en el que unos activistas echaban abajo una carpa de propaganda del partido ultraderechista en la Plaza del Pumarejo.

Según la denuncia de Vox, recogida por Europa Press, en el incidente ocurrido en diciembre habrían estado presentes tanto Cristina Honorato como Francisca Maqueda. Las dos líderes sociales se habrían aproximado a una mesa informativa instalada en la plaza del Pumarejo, en el barrio de la Macarena, para «proferir insultos y expresiones amenazantes y coactivas contra miembros de este partido político que se encontraban presentes».

Sin embargo, Paqui Maqueda ha negado encontrarse en el lugar de los hechos mientras estos se producían, y, según ha declarado su abogado, Cristina Honorato «no participó». De hecho, añade: «Es más, Cristina Honorato hizo una labor mediadora y ni tocó el tenderete». Paqui Maqueda ha hablado esta mañana ante los medios de comunicación, asegurando que «yo no estaba aquí, yo estaba en Pontevedra, invitada por la Diputación a dar una charla. Sin embargo, se me acusa a mí, se me señala y se me perjudica». Añade, además, que «ha temido por su integridad física».

Por su parte Cristina Honorato ha declarado que «nos persiguen políticamente porque en este país llevamos más de ochenta años sufriendo la larga sombra del franquismo». «A activistas por la memoria y los derechos humanos se nos sigue sentando por ser personas de izquierda».

José Ignacio García, diputado de Adelante Andalucía, ha defendido a sus compañeras «acusadas injustamente por un partido fascista que lo único que quiere es que la gente no haga activismo, que la gente no participe socialmente. Esto le molesta a Vox. Lo que pretenden es poner en el banquillo a todo el movimiento social de Sevilla».