La presidenta de Más País Andalucía y portavoz adjunta de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Esperanza Gómez, ha mantenido una reunión con la permanente de Sevilla para analizar las candidaturas del partido en las próximas elecciones locales. Tras dicho encuentro ha afirmado «la presencia electoral de Más País en 15 localidades del área metropolitana de Sevilla en las que vive el 60% de la población de la provincia llamada a comicios».

La también coportavoz federal de Más País ha destacado que es el «ámbito en el que más implantación y mejor aportación podemos realizar, desde una vocación metropolitana de abordar tareas pendientes de los Ayuntamientos de Sevilla en materia de movilidad, transición energética, cercanía y actualización de la administración, apuesta social y de vivienda y un cambio radical en las políticas municipales para la juventud y los mayores de nuestras ciudades».

«Nuestro objetivo -abunda Gómez-, sería poner los Ayuntamientos de Sevilla a trabajar en cuestiones cotidianas, concretas, que puedan mejorar la vida de los sevillanos y sevillanas en el día a día, para conciliar más, tener más tiempo de calidad, acceder a una vivienda digna a precio razonable, tener menos incertidumbre, que su ambiente sea más saludable y sus vidas más plenas».

Ampliación de la oferta electoral

En ese sentido, la máxima responsable de Más País Andalucía ha transmitido que «vamos a aportar y a ampliar la oferta electoral ya sea en colaboración con otros o en solitario, en función de cómo se terminen cerrando las conversaciones con el resto de actores pero, sobre todo, en función de si nuestras políticas y voz se escuchan más nítidamente acompañados o por nosotras mismas».

Añade sobre el desarrollo de las confluencias en la provincia, opinión «extensible al resto de Andalucía», que siente «inquietud y dudas por los tiempos que se están dando y porque las conversaciones no se han dado de forma abierta y amplia entre todas, sino de forma compartimentada, entre distintos actores» por lo que no se muestra optimista y anuncia que «en una reedición de Unidas Podemos no pintamos nada».

Asambleas que ya han mostrado su intención de concurrir a las Municipales en confluencia o en solitario son Sevilla, Dos Hermanas, Utrera, La Rinconada, Camas, Gines, Castilleja de Guzmán y Villanueva del Río y Minas. Los núcleos de Alcalá de Guadaíra, Tomares, Mairena del Aljarafe o Santiponce, entre otros, tendrán hasta el día 4 de febrero, en el que Más País Andalucía celebra su jornada municipalista, para valorar su situación e intención.