El Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla (ICAS) celebra estos días una Navidad trepidante con una amplia oferta cultural para toda la familia que alumbrará los barrios de todos los distritos de Sevilla de actividades para todos los gustos. Así, al programa diseñado por el Ayuntamiento de Sevilla que lleva el lema «Esta Navidad, Sevilla Alumbra», y que incluye el alumbrado en más de 280 calles y plazas de la ciudad, la iluminación en la Plaza de San Francisco, conciertos de música navideña, los tradicionales belenes, espectáculos en FIBES, mercadillos navideños o las actividades desarrolladas en el Real Alcázar, se le suma el de los espacios ICAS y la programación cultural de los barrios.

Espacio Santa Clara

En este sentido, el Espacio Santa Clara acogerá un espectáculo interactivo y sensorial para toda la familia denominado ‘El pasaje de los recuerdos’, en el que cada grupo o familia tiene que escoger el recuerdo más bonito que tenga de algún momento especial de su vida: de la escuela, de Navidad, de las vacaciones, de la infancia, del verano, de una Fiesta Mayor… Cuando lo hayan escogido, entrarán en distintas tiendas: la sastrería, la de juguetes, la de música y la perfumería… De esta forma, encontrarán ese artículo perfecto que conseguirá mantener vivo el recuerdo. Esta iniciativa, creada por la Companyia Minimons, se celebrará los días 27, 28, 29 y 30 diciembre, de 11.00 a 14 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Parque de los Príncipes

Mientras tanto, el Parque de los Príncipes de Los Remedios es el lugar elegido para la intervención artística ‘Passagem (Pasaje)’, una performance que surge con el objetivo de poner en valor el arte en el espacio público y convertirlo en un verdadero escenario privilegiado para la poesía visual. Tendrá lugar los días 29 y 30 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas estará abierta al público para la visita de la instalación, mientras que a las 12.00 y a las 19.00 horas se celebrará la performance (26, 27 y 28 de diciembre se puede visitar el montaje de la instalación). Esta intervención ha sido creada por PiaProjectosS de Intervençao Artística CRL de Portugal.

Actividades en los distritos

A estas propuestas novedosas se suma una variada y extensa agenda de actividades culturales de pequeño y mediano formato vinculada a la Navidad que se desplegará por los distintos distritos de la ciudad y que sumarán más de un centenar de propuestas. Entre ellas, se encuentra ‘Orkestronia’, una instalación participativa de experimentación sonora formada por instrumentos musicales de creación propia. Esta actividad, que realiza la Cía. La Cresta con idea y creación de Àlex Rigol, se desarrollará en los Distritos Macarena (Parque Plaza del Olivo), Este-Alcosa-Torreblanca (Parque Periodista Juan Tribuna), Cerro-Amate (Parque Estoril) y Norte (Calle Alfareros) los días 26, 27, 28 y 29, respectivamente.

A ella se añade la representación de ‘Sonarium, el viaje de los sentidos’, que tendrá lugar a la vez que la anterior en los mismos distritos y con mismo horario (de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas). Sonarium es un espacio de descubrimiento a través de una instalación de experimentación sensorial donde percibimos el lenguaje a través de los sentidos. Se trata de un espacio de juego para niños / niñas de 0 a 4 años, donde el sonido es el protagonista. Realizada por El PajaroJocs, con idea y creación de Àlex Rigol.

El flamenco contemporáneo tendrá su sitio con ‘Ins@ciedad’, una propuesta de tres piezas de Choni Cía. Flamenca basada en una historia sobre la diversidad sexual y su repercusión en la sociedad. Llegará a los distritos Sur (Plaza de América, a las 12 horas), San Pablo-Santa Justa (Plaza La Toná a las 19 horas) y Macarena (Avenida de la Cruz Roja, a las 19 horas) los días 18, 19 y 19 de diciembre, respectivamente.

Por otro lado, en ‘Alumbra (La diversidad, los diálogos y la luz)’ se representará la creación de diferentes obras de videoarte con las que les pondrá rostro a la diversidad de la creación mediante retratos de los creadores, que se alumbrarán con las distintas ideas, y que funcionan tanto de manera individual como de manera colectiva con todos los elementos conectados entre sí. Esta actividad, diseñada por Javier Vila, se podrá disfrutar en todos los distritos entre el 16 y el 30 de diciembre, ya que se desarrolla sobre una pantalla móvil itinerante.

Podcast callejero

El podcast callejero ‘Las otras navidades (Lo normal es ser raro)’ juega con la magia de la simultaneidad a la que nos abocan estas fechas, encarnadas en el fin de año, en que cada país ha inventado su propia tradición, y desplegará una lúdica reflexión sobre lo engañoso del concepto de normalidad. Esta propuesta, que cuenta con guión e interpretación de David Montero y Javier Berger y la producción de LaSuite, se celebrará en los distritos Este-Alcosa-Torreblanca (Paseo Miguel Unamuno, 19 horas), Norte (Calle Trabuco 18-B, a las 19 horas), Cerro-Amate (Plaza Ángel Ripoll Pastor a las 12 horas) y Macarena (Parque Infantil Pío XII, 2 a las 12 horas) los días 21, 23, 26 y 30 de diciembre, respectivamente.

Danza y música

La agenda navideña también incluye danza, con la iniciativa ‘La furia’, en el que la ciudad funciona como una escenografía perfecta para dialogar con los bailarines, la perdurabilidad de la arquitectura frente a la fungibilidad de lo humano. Creado por Transforma PC – María M. Cabeza de Vaca, se desarrollará los días 28, 29 y 30 de diciembre en los distritos Nervión (Jardines de la Buhaira-Palacio Neomudéjar), Bellavista-La Palmera (Avenida Reina Mercedes. E.T.S. de Arquitectura) y Sur (Plaza de América, delante del Museo Arqueológico), respectivamente. Todos a las 18 horas.

La música intercultural llega de la mano de la Banda Antropoloops con ‘Villancicos para un año nuevo en la Macarena’. El proyecto pretende desarrollar un proceso intergeneracional de creación colectiva en el distrito Macarena, con el objetivo de articular distintas visiones culturales sobre la navidad –o cambio anual de ciclo– en torno a piezas musicales de remezcla compuestas para la ocasión. Creado por Talleres Antropoloops, se celebrará el 23 diciembre a las 17.00 horas en el Colegio San José Obrero del Distrito Macarena.

También habrá espacio para la música antigua con ‘Música ad Navitatis tempus- La Navidad medieval’. El concierto que, en torno a la Navidad propone Artefactum, se presenta como un viaje a través de músicas pertenecientes a las tradiciones de diversos países europeos: Italia, Inglaterra, España, Francia, Finlandia… Se celebrará los días 17, 18 y 20 de diciembre en los distritos Norte (Bulevar de San Diego a las 12 horas), Triana (Centro Cerámica Triana a las 19 horas) y San Pablo-Santa Justa (C/ Menippo-Patio Centro Cívico a las 19 horas), respectivamente.

La danza inclusiva llega de la mano de Danza Mobile con piezas fundamentales en el que se unen el mundo de las artes y el de la discapacidad. Un trabajo común entre profesionales de ambos sectores con el que contribuir al proceso creativo, social y personal de las personas con discapacidad. Tendrá lugar los días 17, 22, 23, 26 y 27 de diciembre en los distritos Cerro-Amate (Av. de los Gavilanes (enmarcado dentro del Mercadillo del Coleccionismo) a las 12 horas), Este-Alcosa-Torreblanca (Plaza Padre Castro a las 19 horas), Los Remedios (Calle Asunción a las 12 horas), Bellavista-La Palmera (Jardines del Paseo de Europa a las 12 horas) y Norte (Plazoleta Media Luna-C/ Mejillón a las 12 horas), respectivamente.

Poesía

Perfopoesía también participa en esta programación navideña impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla con ‘Illuminãre – Palabra iluminada’, de la poeta Siracusa Bravo Guerrero, que llega a los distritos Nervión (Jardines de la Buhaira (Centro Cívico)), Triana (Plazuela de Santa Ana), Bellavista-La Palmera (Plaza Farmacéutica Margarita González) y Los Remedios (Plaza de Cuba (patio de la Galería de ABC / Instituto Hispano-Cubano de Historia de América)) los días 19, 21, 22 y 26 de diciembre a las 19 horas, respectivamente.

Circo

El circo vuelve en Navidad con ‘Circabaret Sevilla. Increíble pero circo’, una propuesta de Noletia donde unas presentadoras, maestras de ceremonia, celebran la Navidad de la mano del mejor circo de la ciudad. Un cabaret 100% sevillano, con una selección de artistas locales. Se trata de un cabaret itinerante, de barraca, en el que instalaremos nuestras gradas de madera en plazas y espacios públicos de la ciudad. Los distritos Bellavista-La Palmera (Auditorio de los Naranjitos a las 19 horas), Nervión (Parque Blanco White-Pista deportiva a las 19 horas), San Pablo-Santa Justa (Parque Joaquín Morón Ríos a las 12 horas) y Triana (Parque del Turruñuelo-C/ Coruña con San Vicente de Paul a las 19 horas) acogerán esta propuesta los días 19, 20 y 27 de diciembre (dos actuaciones), respectivamente.

Zambombas

También habrá espacio para el flamenco tradicional con la iniciativa ‘Noche de Zambombas en Sevilla’, que llevará esta fiesta flamenca que rezuma sentimientos de alegría, solidaridad y convivencia por toda la ciudad. El 17 de diciembre llegará a San Pablo-Santa Justa (C/ María Auxiliadora (Monumento a San Juan Bosco) a las 19 horas), el 18 recalará en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca (C/ Japón (Iglesia Ascensión del señor) a las 20 horas) y el 21 de diciembre hará lo propio en Sur (C/ Asociación Familiar Oliva (Plaza detrás CENCOSUR) a las 20 horas). Continuará el 22 de diciembre en Nervión (Jardines de la Buhaira-Centro Cívico a las 20 horas), pasando posteriormente el 23 por Cerro-Amate (Plaza Candelaria a las 20 horas), el 27 por Los Remedios (Calle Asunción a las 20 horas) y el 28 por el distrito Triana (Plaza del Altozano, 20 horas).

A todo ello, hay que añadir diferentes propuestas de los distritos de la ciudad, como gymkanas, carteros reales, escuelas de Navidad para los más pequeños, campañas de apoyo al comercio de cercanía o conciertos, charangas, zambombas o las cabalgatas de Reyes Magos de los barrios.

Exposiciones y espectáculo circense en el Lope de Vega

Además, el Teatro Lope de Vega ha programado especialmente para la Navidad ‘Circo de Sur a Sur’, un espectáculo de circo de la compañía sevillana Truca Circus y del centro de producción y gestión de Toulouse La Grainerie que se desarrollará los días 22 y 23 de diciembre. Mientras, en el Espacio Santa Clara se pueden visitar las exposiciones Manicromático, Alfonso X y Sevilla y Carlos Berlanga. El eterno retorno y en la Sala Atín Aya la exposición Gloria Rodríguez Fotografía. La Sala Antiquarium acogerá una variada programación de conferencias, teatro y exposiciones. Por su parte, el Centro Cerámica Triana permanecerá abierto durante estas fechas para visitar la exposición permanente.

Música tradicional, Real Alcázar, FIBES y Marqués de Contadero

El Acuario de Sevilla acogerá el 23 de diciembre (a las 12.00 horas y a las 19.00 horas) un concierto muy especial basado en la música clásica y el humor: ‘Concerto a tempo d’umore’, creado por Orthemis Orquestra. Se trata de un espectáculo en el que doce músicos de cuerda y un director de orquesta se expresan en un lenguaje cómico y musical, contando con una banda sonora, compuesta por piezas muy célebres de grandes autores clásicos.

Por su parte, el Real Alcázar contará una Navidad más con la propuesta ‘Los Reyes del Alcázar’. Los reyes que han formado parte de la historia del Real Alcázar de Sevilla actúan de intermediarios ante los Reyes Magos para llevarles las cartas que escriben los niños y las niñas. Se puede participar entrando por Patio de Banderas del 23 al 31 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas. También se amplían en estas fechas las visitas guiadas gratuitas para nacidos o empadronados en la ciudad de Sevilla, que tendrán lugar de martes a domingo a las 11.00 previa reserva de entrada online.

En FIBES, la Navidad llegará del 18 de diciembre al 4 de enero de 2022 con ‘Sevillalandia’, que ofrece más de 100 atracciones, juegos, actividades y animaciones, enfocadas a toda la familia, repartidas en más de 23.000 metros cuadrados dentro del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. A ello se suman conciertos y musicales como Peter Pan, que recalará en FIBES del 21 al 23 de diciembre.

Mientras tanto, La saga de las Galaxias recreará el universo de StarWars en el centro turístico de Marqués de Contadero en Sevilla. Las criaturas y las naves del universo creado por George Lucas llenarán este espacio entre el 5 de diciembre al 8 de enero.

Belenes tradicionales, parques de ocio familiar y mercadillos navideños

En Sevilla se volverán a dar cita esta Navidad los tradicionales belenes del arquillo, el mudéjar del Palacio de los Marqueses de la Algaba y el Belén Canario que se ubica en la Sala Apeadero del Ayuntamiento de Sevilla.

A ello se suman distintos mercadillos, como la Feria de Artesanía Creativa, que se podrá visitar del 15 de diciembre al 5 de enero en la Plaza Nueva; la Feria del Belén, que permanecerá entre la Catedral y el Archivo de Indias hasta el 23 de diciembre; o el mercadillo navideño de Nervión, ubicado en la calle Luis de Morales hasta el día 5 de enero.

En cuanto a las propuestas de ocio familiar, la Plaza de la Encarnación contará con una zona de actividades con un tren mágico, además de las tradicionales cabañas con productos para estas fechas y un árbol navideño, mientras que la Alameda de Hércules volverá a tener un año más un espacio destinado a los menores y numerosas actividades. Entre ellas, una zona de ambientación con un poblado de Navidad y atracciones infantiles, pista de coches infantiles, jumping, juegos tradicionales o una zona de cabañas de mercadillo, entre otras propuestas.

Prado de San Sebastián

El Prado de San Sebastián volverá a contar con un espacio navideño que incluye una pista de hielo con un circuito, con puestos de gastronomía y una esfera de cristal y habrá también un escenario actuaciones. También incluye este año un paseo por el parque con una iluminación especial. El Paseo de las Delicias, por su lado, tendrá un espacio destinado a menores y numerosas actividades, donde vuelve la tradicional Noria y muchas atracciones destinadas al público juvenil e infantil. Un carrusel francés volverá a instalarse en el Paseo del Cristina, mientras que en Eduardo Dato habrá un parque con atracciones infantiles.

En lo que se refiere al ocio juvenil y de la mano del Área de Juventud, Espacio Joven trae una edición especial por Navidad con ocio alternativo para la juventud a distintos centros cívicos y espacios municipales de los barrios de la ciudad con competiciones de FIFA de Fortnite y League of Legends, con muchos premios y nuevas actividades como Pandora Box, Oculus, Cineforum, Karaoke… En concreto, se desarrollará los días 17 y 18 de diciembre en el Espacio Vecinal Carme Chacón (Este-Alcosa-Torreblanca), en el CC Torre del Agua (Sur) y en el CC Los Carteros (Macarena); los días 10, 11, 26, 27, 28 y 29 de diciembre en el CC Entreparques (Norte); 26, 27, 28 y 29 de diciembre en el CC Tejar del Mellizo (Los Remedios); 10 y 11 de diciembre en el CC La Ranilla (Nervión); 3, 4, 26, 27, 28 y 29 de diciembre en el Espacio Vecinal Utopía (Cerro-Amate); y los días 10, 11, 26, 27, 28 y 29 de diciembre en el CC Las Sirenas (Casco Antiguo).