Tras las leves restricciones de movilidad y de aparcamiento por la entrada en vigor de la primera fase del plan de movilidad especial por la navidad del Ayuntamiento de Sevilla, este viernes 16 de diciembre entra la segunda fase, que es mucho más amplia e implica notorias limitaciones en la circulación. El 4 de enero se empezará a aplicar un tercer nivel de dicho plan.

En esta segunda fase siguen vigentes las restricciones y actuaciones que ya se aplican desde el pasado 2 de diciembre y que afectan principalmente a las zonas comerciales de Nervión-Luis de Morales y Nervión-Avenida de Andalucía-Ronda del Tamarguillo. En este tiempo se han eliminado los aparcamientos de motos de la calle Benito Mas y Prat y de vehículos de cuatro ruedas en la continuación de esa misma banda de aparcamientos regulado. También se esta controlando con especial atención las zonas peatonales de Asunción (Los Remedios) y San Jacinto (Triana).

Limitación de movilidad en el Casco Antiguo

A partir del viernes se regulará el acceso de vehículos al Casco Antiguo; el acceso a los aparcamientos públicos ubicados en el Casco Antiguo y su corona; y la ordenación de la zona Plaza de la Encarnación-Campana. En el horario de 10.00 horas a 22.00 horas solo se permitirá el acceso al Casco Antiguo a residentes, titulares de plazas de garaje, bicis, VMP, motos, ciclomotores, vehículos de emergencia y Tussam y taxis; vehículos de alquiler con conductor con servicios previamente concertados excepto por las calles Águilas y Almirante Apodaca por cuestiones de seguridad vial; carga y descarga según horario establecido; clientes de hoteles; vehículos oficiales y de servicios públicos; vehículos de servicios de telefonía, gas, luz y Correos; vehículos de personas con movilidad reducida previa acreditación; vehículos privados hasta colmatar las plazas de aparcamientos públicos y vehículos industriales con el mismo horario de la carga y descarga.

En este sentido, los accesos al Centro estarán controlados por la Policía Local en 14 puntos: Reyes Católicos con Marqués de Paradas, San Pablo (a la altura de la calle Julio César); San Vicente con Baños-Baños con Torneo; Teniente Borges con Virgen de los Buenos Libros; Alameda de Hércules con Trajano; Puerta Osario (Puñonrostro); Almirante Apodaca con Plaza Ponce de León; Gerona con Doña María Coronel; Imagen con Sor Ángela de la Cruz-Imagen con Doña María Coronel; Plaza de San Pedro con Ortiz de Zúñiga; Puerta de Carmona (San Esteban); Águilas con Candilejo; Plaza de la Pescadería con la Cuesta del Rosario y Campana.

Cabe destacar que con el objetivo de facilitar la actividad económica, se amplía en una hora el horario de carga y descarga. Con carácter general, será de 7.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas.

Desvíos cuento se llenen los aparcamientos

Otra medida que se establecerá serán los desvíos y cortes intermitentes por parte de la Policía Local para aquellos vehículos que quieran acceder a los aparcamientos subterráneos cuando estén colmatados y, por tanto, sea necesaria esta actuación. Los puntos de control serán los siguientes: calle Torneo con Baños; Reyes Católicos con Marqués de Paradas y Julio César; Puerta Osario (Puñonrostro); Gerona con Doña María Coronel; Almansa con Pastor y Landero; y Rábida con Palos de la Frontera.

También se eliminarán los aparcamientos de las calles Cuesta del Rosario y Jesús de las Tres Caídas de 13.00 a 00.00 horas y también los aparcamientos de motos de la plaza de San Francisco entre las 15.00 h y las 22.00 h de lunes a viernes no festivos, así como las 24 horas de sábados, domingos y festivos. En el caso del aparcamiento de motos de la calle Entrecárceles, no se prevé su eliminación este año. No obstante, en caso de que se produjesen circunstancias que así lo aconsejasen, se procedería a su eliminación en horario idéntico al de la plaza de San Francisco, previa instalación de la correspondiente señalización al respecto.

Prohibición de bicis y patinetes

Por otra parte, se prohibirá la circulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal (patinetes) por el carril bici compartido con peatones de la Avenida de la Constitución en horario de 10.00 a 22.00 horas, extendiendo así la limitación general para todo el año que ya existe en Sierpes y Tetuán en el caso de las bicicletas (los patinetes no pueden circular por calles peatonales excepto si existe un carril habilitado). Se trata de garantizar la seguridad peatonal en esta zona de gran afluencia de público.

En los días 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero todas las medidas indicadas se adaptarán a la demanda de tráfico, sin que resulten de aplicación directa los horarios anteriormente establecidos.

Limitaciones en la Encarnación y Campana

Sobre al eje Encarnación-Campana, como en años anteriores y debido a la habitual afluencia de personas en esta zona, únicamente estará permitido el paso de Tussam, taxis, clientes de hoteles y residentes o titulares de plaza de garaje situadas en el interior del perímetro afectado entre las 16.00 y las 22.00 horas durante toda la segunda fase de vigencia del plan. No obstante, el acceso de los vehículos anteriores podrá verse limitado en caso de que la afluencia de peatones en la zona sea tal que aconseje el corte total de tráfico.

En este caso, únicamente estaría permitido el acceso a residentes y titulares de plaza de aparcamiento ubicados en el interior del perímetro de la zona restringida, así como clientes de establecimientos hoteleros con acreditación de la reserva, y siempre que las condiciones de seguridad así lo permitan. En aquellos casos en que se lleve a cabo el corte total de tráfico del eje indicado, se conformará un cambio de sentido en la calle Imagen en su encuentro con la Encarnación con objeto de facilitar la entrada y salida del servicio público de taxis. La parada de taxis situada en el eje Encarnación-Campana quedará anulada en caso de corte total por aglomeración de público.