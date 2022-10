El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha afirmado que «el PP hizo historia en Sevilla el pasado 19J y estoy aseguro de que volveremos a hacerlo el 28 de mayo en los ayuntamientos y en la diputación». Durante su intervención en la jornada inaugural del 16º Congreso del PP de Sevilla, Repullo ha apelado a la ilusión de los presentes al recordar que «Juanma Moreno ha hecho historia y ha situado al Partido Popular de Andalucía en lo más alto» y a continuación ha animado a seguir «esa corriente de ilusión que llega a cada rincón de Andalucía, es el momento de trabajar juntos, de estar unidos, de manera que Sevilla y el PP de Sevilla comiencen una nueva etapa».

El secretario general del PP Andaluz se ha mostrado especialmente satisfecho por los últimos resultados obtenidos en la provincia sevillana. «Llevabais mucho tiempo empeñados en lograr el cambio en esta provincia y lo que conseguisteis el pasado mes de junio fue sin duda un paso de gigante que nos permite decir hoy que, en Sevilla ahora sí todo es posible». «Estamos preparados para repetir en esta provincia el éxito que ya hemos tenido en Andalucía», ha añadido convencido de que «el PP es el partido de los sevillanos, es el partido que va a sacar a Sevilla del largo letargo socialista».

Al hilo de lo anterior, Repullo ha subrayado que «esta provincia es referente en cultura, gastronomía, flamenco o en sectores como la agricultura, el turismo o la industria aeroespacial. Pero si algo especial tiene esta provincia es que no se rinde ante las injusticias a las que el Gobierno socialista la tiene tristemente acostumbrada» y ha hecho referencia a sus reclamaciones en materia de movilidad e infraestructuras, «la última con la SE-40. Sevilla es el claro ejemplo de provincia que se niega a aceptar las migajas del PSOE que no quieren otras regiones», ha dicho.

Y por ello ha insistido: «Tenemos a los mejores candidatos, un programa ambicioso y muchas ganas, así que quiero animaros a que sigáis trabajando. Confiad en vuestro esfuerzo porque así lograréis defender de la mejor manera los intereses de Sevilla y de todos los sevillanos».

Tras indicar que «este congreso marca el inicio de una etapa prometedora en la que vamos a conseguir muchos éxitos», el secretario general de los populares andaluces ha hecho hincapié en que «éste es un partido abierto, plural y el mejor canal de apoyo para nuestro presidente». «La clave de nuestro éxito es la unidad», ha apuntado para añadir que «tenemos que continuar trabajando con cercanía, tender la mano para lograr acuerdos y escuchar lo que los andaluces y los sevillanos tienen que decirnos».

Repullo ha advertido a los militantes y en especial al candidato a presidir el partido en Sevilla, Ricardo Sánchez, que «por fin tenéis al alcance de la mano el cambio definitivo de color político. Esta provincia necesita que el partido popular tome las riendas» y seguir el ejemplo del presidente Juanma Moreno «que ha conseguido que Andalucía lidere el debate económico con una reforma fiscal que ha marcado el paso al resto de comunidades y al propio Gobierno de Sánchez».

«Con el gobierno de Juanma Moreno Andalucía ha pasado de ser una de las comunidades donde más impuestos se pagaban a ser la segunda donde menos IRPF pagamos todos», ha recordado Repullo mientras lamentaba que «en vez de seguir el ejemplo y alegrarse porque su tierra prospere, la señora Montero se inventa una contrarreforma fiscal contra Andalucía y contra la inmensa mayoría de los andaluces, que el 19J dijeron muy claro qué modelo querían y es el modelo del Partido Popular y de Juanma Moreno».

Despedida de Virginia Pérez

La presidenta saliente del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha expresado este sábado que «ha sido un honor representar y servir a los populares sevillanos» desde el Partido Popular así como desde la Diputación de Sevilla y el Parlamento de Andalucía.

Así lo ha expresado durante su intervención de despedida en el 16º Congreso Provincial Extraordinario del PP de Sevilla. «Han pasado 1.879 días desde el primer Congreso Provincial que tuve la confianza de la mayoría de los militantes del PP de Sevilla. Tuve la oportunidad de trabajar y de asumir responsabilidades gracias a muchas personas que me dieron la oportunidad desde el respeto y el cariño”» ha destacado.

«Ha sido un honor representar y servir a los populares sevillanos. He entregado mi alma y he dado lo mejor de mí en este maravilloso proyecto que busca mejorar la vida, proyecto que comparto y que seguiré compartiendo», ha añadido. Virginia Pérez ha subrayado que «ser capitán del barco no ha sido fácil pero he tenido una gran tripulación» para «trabajar para tener gobiernos de PP en las administraciones».

«Hemos vivido momentos muy complejos pero hoy me voy con un sueño: hemos teñido la provincia de azul gracias al liderazgo de Juanma Moreno», ha insistido aplaudiendo la labor de los alcaldes de la provincia que hacen «un gran trabajo con mayúscula y las políticas más cercanas al ciudadano».

La presidenta saliente ha valorado que el PP de Sevilla se queda «en las mejores manos» con Ricardo Sánchez quien trabajará con los populares sevillanos, «personas leales al partido de forma inquebrantable». «Cedo hoy el timón y te deseo, Ricardo el mejor de los éxitos y suertes», ha concluido.