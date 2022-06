Sigue en Sevilla Actualidad toda la actualidad sobre las elecciones andaluzas que tendrán lugar el próximo 19J.

Agenda del día

Juanma Moreno (PP)

El presidente del Partido Popular de Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta, Juanma Moreno, celebra mañana jueves día 16 el encuentro con jóvenes ‘Andalucía Talento’. Intervendrá también el presidente de NNGG Andalucía, Kike Rodríguez y contará con la presencia de la presidenta nacional de NNGG, Bea Fanjul. A las 18:00 horas en el hotel Puerto Sherry. Avenida de la Libertad s/n (El Puerto de Santa María).

Juanma Moreno, celebra un acto público en Chiclana de la Frontera mañana jueves 16. Intervendrán también los candidatos uno y dos por Cádiz, Ana Mestre y Bruno García, y la presidenta del PP de Chiclana, Ascensión Hita.

Juan Espadas (PSOE)

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, visita mañana jueves la provincia de Huelva. El candidato socialista visitará la empresa conservera Pesasur en Ayamonte. Posteriormente, mantendrá un almuerzo con empresarios en Lepe, finalizando la jornada con un acto público en Huelva.

Inma Nieto (Por Andalucía)

A las 11:00 horas, en Bormujos (Sevilla), la candidata de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Inma Nieto, se reúne con personal del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe y representantes sindicales de la plantilla. A las puertas del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.

A las 12:30 horas, en Sevilla, Inma Nieto participa en el foro ‘El andalucismo que suma’, de Por Andalucía. En el Centro Cívico el Tejar del Mellizo (calle Santa Fe, 2).

A las 20:00 horas, en Jerez de la Frontera (Cádiz), Inma Nieto participa en un acto público junto a Alberto Garzón, Juan Antonio Delgado, Esperanza Gómez. En la Plaza Alameda del Banco.

Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía)

A las 19:30 horas tendrá lugar en Cádiz uno de los actos centrales de campaña en el que participará Teresa Rodríguez junto a los candidatos provinciales José Ignacio García y Leticia Blanco, la senadora Pilar González, la portavoz de Adelante Andalucía Ángela Aguilera y el senador de la Izquierda Confederal Carlos Mulet. Presentado por el alcalde de Cádiz, José María González «Kichi». Además, actuarán las siguientes agrupaciones del Carnaval: el cuarteto del Gago, la comparsa We Can Do Carnaval y la chirigota de Casapuerta. El acto podrá seguirse por streaming en https://adelanteandalucia.org/directos/. En la Plaza Fragela, Cádiz.