Plazo de solicitud abierto para la beca Mujer + Liderazgo, dirigido a mujeres que quieran cursar un MBA en ESIC Sevilla, hasta el 30 de junio inclusive. Esta beca consiste en el 50% de importe total del programa, excluyendo gastos de matrícula. Puede solicitarse haciendo clic en esta página: https://landings.esic.edu/beca-mujer-liderazgo-sevilla-2022/

ESIC tiene en marcha el Proyecto Inclusión, Diversidad e Igualdad en su empeño por ser espejo para el mercado laboral, ofreciendo formación e inclusión sociolaboral a todas las personas y, en especial, a aquellas que por su género, raza, procedencia, religión o diversidad funcional están siendo discriminadas. Desde 2010, en aras de promover la igualdad de género entre los miembros de la comunidad ESIC, se han desarrollado diferentes planes y actuaciones. Una de las ayudas y becas de ámbito nacional que ofrece la escuela de negocios ESIC es la beca Mujer + Liderazgo, inscrito en su proyecto diversidad, con el que apoya la contribución de las mujeres en el entorno profesional y apuesta por el talento femenino.

La solicitud se puede realizar hasta el 30 de junio de 2022 en ESIC Sevilla, (Avda. Carlos III s/n PCT Cartuja) en la que se debe incluir el expediente académico, el Currículum Vitae, una carta de motivación, una carta de admisión para el Executive MBA, y la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o una declaración de bienes actual. También se tienen en cuenta los idiomas y voluntariado realizado. El 20 julio se hará público la resolución de la concesión de esta ayuda, que beca el 50% del programa.

María José Barriga Cano, Human Value Manager en Admiral Seguros, fue la beneficiaria de la beca mujer + liderazgo 2021 para cursar el Executive MBA en ESIC Sevilla y comparte su experiencia en este vídeo:

Cuenta que estudió Periodismo en la Universidad de Sevilla, y después un doctorado también en la Universidad de Sevilla con una estancia de investigación en la Complutense de Madrid. Al mismo tiempo estuvo trabajando como periodista y creó una consultoría de comunicación, que le acabó abriendo las puertas a su puesto actual.

Sobre él asegura que “es un puesto que me hace muy feliz porque puedo trabajar en muchas áreas muy estratégicas para el negocio, y precisamente por eso hace un año me puse a investigar sobre qué formación podría hacer que aportara más valor en mi día a día. Estaba buscando un Executive MBA, y lo primero que intenté fue poner el foco en la certificación y me percaté de que en ESIC el Executive MBA está certificado por AMBA (Association of MBAs)”. Solo un 2% de las instituciones educativas a nivel mundial poseen esta certificación.

Otras certificaciones y rankings que posee ESIC el puesto #1 dentro de las mejores escuelas de negocios MBA del mundo según el ranking QS, la #1 Universidad Privada de España en Igualdad de Género según The University Impact Ranking, y #1 como ‘Mejor Escuela de Negocios’ contando la experiencia del alumnado, preparación para la vida laboral y la perspectiva internacional, según Forbes.

María José Barriga Cano concluye afirmando: “animo a todos que intenten acercarse a este Executive MBA e intenten optar a esta beca porque es una gran oportunidad. El programa está siendo intenso, llevo dos semanas, será todo un reto, pero no me cabe duda del valor que me va a aportar”.