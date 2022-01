Tras el llamamiento urgente a la donación de sangre de este pasado 10 de enero, el Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CTRS) se ha visto «desbordado» ante la cantidad de personas que han acudido a donar en Sevilla, según ha confirmado a este periódico el coordinador del CRTS, Rafael Lebrero.

En este sentido, Lebrero ha expresado que se debe ir «sin prisa pero sin pausa», y ha pedido que «se mantenga la frecuencia de asistencia de gente» a la donación durante las próximas dos semanas. Asimismo, el coordinador ha hecho hincapié en que se debe «mantener la calma», pues el abastecimiento a los hospitales, actualmente, está garantizado.

Según adelantaba ABC de Sevilla, en el Hospital Virgen Macarena habría tenido que aplazar algunas de sus operaciones previstas, pero no todas. Estas, probablemente, serán retomadas este mismo miércoles. En cuanto al resto de hospitales, ni el Virgen del Rocío ni el Valme se habrían visto afectados.

En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos, sin excepción, dicen desde la Consejería de Salud.

Información sobre puntos de donación de Sangre en Sevilla

La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de Andalucía anima a la ciudadanía a acercarse a donar tanto a la sede de los centros de transfusión como a las colectas programadas para continuar dando respuesta a la actividad hospitalaria en Andalucía y contribuir a mantener las reservas sanguíneas en niveles óptimos. Además, se están realizando jornadas extraordinarias de donación, como la que se celebra este miércoles en el Campus Universitario de Ramón y Cajal, en Sevilla.

Estos son los puntos de donación de Sangre en la provincia de Sevilla en la semana del 10 al 14 de enero:

Lunes 10

Morón de la Frontera: Centro de salud San Francisco. 17.00 a 21.00 h.

Centro de salud San Francisco. 17.00 a 21.00 h. Carmona: Casa de la cultura. 17.00 a 21.00 h.

Casa de la cultura. 17.00 a 21.00 h. Coripe: Edificio El Cuartel. 17.00 a 21.00 h.

Edificio El Cuartel. 17.00 a 21.00 h. Tocina: Hermandad del Gran Poder. 17.00 a 21.00 h.

Martes 11

Morón de la Frontera: Centro de salud San Francisco. 17.00 a 21.00 h.

Centro de salud San Francisco. 17.00 a 21.00 h. Carmona: Aula Maese Rodrigo. 17.00 a 21.00 h.

Aula Maese Rodrigo. 17.00 a 21.00 h. Cañada Rosal: Casa de la cultura. 17.00-21.00 h.

Casa de la cultura. 17.00-21.00 h. Cazalla de la Sierra: Casa de la cultura. 17.30-21.00 h.

Casa de la cultura. 17.30-21.00 h. Utrera: Hospital (Chare). 9.30 a 13.30 h.

Miércoles 12

Morón de la Frontera: Hermandad de Santa Cruz (La Compañía).17.00 a 21.00 h.

Hermandad de Santa Cruz (La Compañía).17.00 a 21.00 h. Carmona: Peña La Giraldilla. 17.00 a 21.00 h.

Peña La Giraldilla. 17.00 a 21.00 h. Pedrera: Caseta municipal. 17.00 a 21.00 h.

Caseta municipal. 17.00 a 21.00 h. Sevilla: Facultad CC Económicas y Empresariales US. 9.00-13.30 y 16.00-20.30 h

Jueves 13

Morón de la Frontera: Parroquia San José Obrero.17.00 a 21.00 h.

Parroquia San José Obrero.17.00 a 21.00 h. Carmona: Peña La Giraldilla. 17.00 a 21.00 h.

Peña La Giraldilla. 17.00 a 21.00 h. Pedrera: Caseta municipal. 17.00 a 21.00 h.

Caseta municipal. 17.00 a 21.00 h. Tomares: Ayuntamiento. 17.00 a 21.00 h.

Viernes 14

Morón de la Frontera: Hermandad de Nuestro Padre Jesús.17.00 a 21.00 h.

Hermandad de Nuestro Padre Jesús.17.00 a 21.00 h. La Campana: Ayuntamiento. 17.00 a 21.00 h.

Ayuntamiento. 17.00 a 21.00 h. El Ronquillo: Local del Ayuntamiento frente a oficina turismo. 17.00 a 21.00 h.

Local del Ayuntamiento frente a oficina turismo. 17.00 a 21.00 h. Sevilla: Club social Santa Aurelia ( c/ Satsuma s/n). 17.00 a 21.00 h.

Puntos de donación de sangre fijos de la capital

El horario para las donaciones en el Centro de Transfusión de la Avenida Manuel Siurot s/n (junto al Hospital Virgen del Rocío) es de 8:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 horas los sábados. El aparcamiento es gratuito.

Requisitos para la donación de sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.