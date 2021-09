La estación de autobuses de Plaza de Armas de Sevilla se ha convertido en la primera de España con instalación de puntos gratuitos de recarga para patinetes eléctricos. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha acudido a la puesta en marcha de un servicio «que da respuesta a la nueva realidad de movilidad existente en las áreas metropolitanas, además de sumar un nuevo aliado a la intermodalidad y a la estrategia de movilidad sostenible de Andalucía».

Además de la presentación de los puntos de recarga, ha asistido a la presentación de una prueba piloto de autobús eléctrico en el área de Sevilla y ha anunciado un nuevo paso para retomar las obras del tranvía de Alcalá de Guadaíra: la licitación por más de un millón de euros para la redacción de los proyectos de electrificación y señalización.

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad y el Día Mundial Sin Coches, la consejera ha visitado, junto al director general de Movilidad, Felipe Arias, y el director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, Juan Carlos García Argente; la estación de autobuses de Plazas de Armas, donde se ha instalado estos puntos recarga de patinetes eléctricos, que permitirá a los poseedores de la tarjeta de transportes del Consorcio recargar de forma gratuita sus patinetes eléctricos en Plaza de Armas. La estación de recarga cuenta con diez puntos de suministro y funcionará los días laborables de 7:30 a 0:00 horas ininterrumpidamente para dar servicio, entre otros, a los desplazamientos por motivo de trabajo o estudios.

Esta zona de recarga gratuita, la primera que se instala en una estación de autobuses en España, se ubicará en el interior del parking de bicicletas del servicio Bus+Bici. Los usuarios de los autobuses metropolitanos que lo deseen no tendrán que portar sus patinetes durante sus viajes, a pesar de que no existen limitaciones para viajar con ellos a bordo de los autobuses siempre que sean plegables y vayan en el interior de sus bolsas. Con esta estación podrán aparcarlos en un lugar seguro mientras no los necesiten, pues el estacionamiento en el que se instalará se encuentra vigilado por personal de seguridad de la propia estación.

Con la ampliación del uso de la tarjeta de transportes del consorcio a Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como son los patinetes eléctricos, se pretende potenciar la intermodalidad de los usuarios en transportes sostenibles o poco contaminantes, como ya hizo el Consorcio en 2006 con la puesta en marcha del servicio de préstamos gratuito de bicicletas, Servicio Bus+Bici, cuyo éxito permitió exportarlo a prácticamente todas las áreas metropolitanas andaluzas. De hecho, en el año 2019, previo a la pandemia del covid-19, se registraron 23.546 usos de sus 180 bicicletas, lo que da una idea del potencial de los vehículos de movilidad unipersonal en la intermodalidad.

