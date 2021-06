El coronavirus no ha evitado la afluencia de público a los actos de celebración del mes del Orgullo en Sevilla, donde, según la organización, se han dado cita hasta 25.000 personas el mismo fin de semana en el que se eliminaba la obligatoriedad de usar mascarillas en el exterior… cuando no hubiese aglomeraciones. No ha sido el caso, ya que la manifestación principal, encabezada por una pancarta gigante en reivindicación de una ley más liberal sobre la transexualidad, ha acumulado al grueso del público, sumando miles de personas en su recorrido por las calles de la ciudad. Las reivindicaciones se producen cuando el Gobierno prepara una nueva normativa que permitiría el cambio de sexo en el registro civil desde los 14 años sin informe ni tratamiento médico.

Al margen del debate político ético, el evento ha estado salpicado por la polémica de las aglomeraciones y el uso de la mascarilla, que no siempre se ha respetado. Los comentarios al respecto han acaparado el debate del fin de semana en las redes sociales, que se han dividido entre quienes defienden el desarrollo de la celebración y quienes denuncian el riesgo sanitario. Los números de asistencia que enarbola la organización, sin embargo, señalan que los sevillanos se han echado a la calle de forma mayoritaria, con ganas de una postergada celebración tras la cancelación sucesiva del resto de eventos habituales en la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se ha iluminado además con los colores de la bandera LGTBI zonas como Las Setas, la muralla de la Macarena o el entorno del Consistorio hispalense, zonas que se han podido visitar y fotografiar a lo largo del fin de semana. El sábado ha dejado diferentes imágenes que han captado los asistentes a los eventos y que han recogido las redes sociales.

Los días 26, 27 y 28, las Setas brillarán con los colores de la bandera del orgullo en apoyo al colectivo.

A partir de las 22.35h, podréis disfrutar de la iluminación durante 2 minutos (cada 8 minutos) hasta las 00.00h. #orgullo2021 #orgullosevilla #pridemonth #pride pic.twitter.com/B4uG5VjyMu — Setas de Sevilla (@Setas_deSevilla) June 25, 2021

Sin fiestaa, sin carrozas y con mascarillas. Miles de personas llenan las calles de #Sevilla para reivindicar los derechos #LGTBI y celebrar la #Diversidad. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️#Orgullo2021 pic.twitter.com/DvWhXI2qL5 — Manolo Rosado ❤️🏳️‍🌈🌹 (@ManoloRosadoC) June 26, 2021

🔝🏳️‍🌈 Los colores de la bandera arcoíris iluminan esta noche la zapata de la calle Betis en #Triana, dentro de las celebraciones del Mes de la Diversidad Sexual en Sevilla.#OrgulloSevilla21 #Orgullo2021 #SevillaesLGTBI pic.twitter.com/nU8zARQebD — Ayuntamiento de Sevilla🏳️‍🌈 (@Ayto_Sevilla) June 25, 2021

🔝🏳️‍🌈 Luces arcoíris en la fachada del Ayuntamiento de Sevilla para reivindicar el respeto a la diversidad sexual y la igualdad de derechos sociales, coincidiendo con el final de la manifestación #OrgulloSevilla21.#Orgullo2021 #SevillaesLGTBI pic.twitter.com/JdLxVSZaA7 — Ayuntamiento de Sevilla🏳️‍🌈 (@Ayto_Sevilla) June 27, 2021

🔝🏳️‍🌈 La Muralla de la Macarena iluminada con motivo del Mes de la Diversidad Sexual.#OrgulloSevilla21#Orgullo2021 pic.twitter.com/eo5uQDX8KO — Ayuntamiento de Sevilla🏳️‍🌈 (@Ayto_Sevilla) June 24, 2021

Me gusta esto: Me gusta Cargando...