Entre todas las restricciones que la pandemia nos ha traído, las horarias están siendo las más difíciles para la hostelería. En esta ocasión, han sido los locales sevillanos sin cocina ni música los que han encabezado una protesta que persigue poder cerrar también a las 02:00 de la madrugada. La normativa les obliga a cerrar a las doce de la noche, por lo que piden alargar su horario en dos horas, igual que los demás locales de ocio nocturno.

El movimiento ‘Sevilla son sus bares’ ha sido el que ha encabezado esta protesta. Sus representantes afirman que estos establecimientos son de los más «perjudicados» dentro de la hostelería. La normativa a cerrar a las doce de la noche a los locales sevillanos sin música, igual que los restaurantes, a pesar de ofrecer un servicio muy distinto. «Pedimos que nos saquen de este grupo y nos igualen con el ocio nocturno, como terrazas de verano y discotecas», explicaba Celso Torres, presidente de ‘Sevilla son sus bares’.

La llegada del calor

Y es que cuando el calor llega a Sevilla, la vida sociales se traslada a la noche. De esta forma, Torres añade que su horario de cierre es «contraproducente». «Con las altas temperaturas las clientes no salen por la tarde. Cuando lo hacen es para ir a cenar y si a las once y mediase deja de servir, muchos deciden no tomar una copa o consumirla donde coman», añadía.

Este tipo de establecimientos supone el 80% de los bares de copas, según Celso Torres. Por este motivo, exige que dichos establecimientos cambien su horario y puedan cerrar a las 02:00 horas. Así, se podría «distribuir mejor a los clientes» para evitar concentraciones en lugares concretos.

Carta a la Junta

Por ello, desde ‘Sevilla son sus bares’, se ha enviado una carta a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. En ella se pide que los bares que carecen de cocina y música puedan también abrir hasta las 02:00 de la madrugada. Han aprovechado, además, y han cargado contra la patronal hostelera por «dejar de lado a este colectivo».

