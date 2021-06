Segundo día consecutivo de largas colas al sol fuera del estadio de La Cartuja. Este jueves podían verse miles de personas en el exterior del vacunódromo más potente de Andalucía. Esperas de hasta dos horas y media eran soportadas por los pacientes que acudían a inocularse su primera o segunda dosis de la vacuna. La espera se acentuaba cuando las temperaturas, superiores a 35 grados, azotaban en el exterior del estadio. Lo que parecía un hecho aislado, que tuvo que ser reforzado con más personal sanitario, ha vuelto a repetirse este viernes.

Y es que la Consejería de Salud, quien pedía puntualidad para evitar aglomeraciones, ha aumentado en 500 las dosis a inocular. Se ha pasado de 9000 a 9500 en tan solo 24 horas. Las dosis han sido repartidas en turno de mañana y de tarde, aunque esta vez se ha ampliado la zona de espera en el interior del recinto para evitar la concentración masiva de personas. Una solución que dará fin a la problemática de las colas dentro del estadio de La Cartuja, pero no fuera. Las largas cola al Sol han podido verse este viernes también

Aumento del personal sanitario

Para aliviar las esperas, se ha aumentado el personal sanitario con doce enfermeros más repartidos en los 18 boxes. Estos funcionan en el turno de mañana.

La organización de esta instalación es uno de los aspectos más elogiados del proceso de vacunación en Sevilla. Sin embargo, lo vivido este jueves dista mucho de esa realidad. Algunos pacientes que llegaban a su hora, no recibían el pinchazo hasta dos horas y media más tarde. La espera se acentuaba cuando la mayoría del tiempo las personas tenían que hacer cola fuera del recinto, con temperaturas superiores a los 35 grados. Dentro del pabellón no mejoraba el asunto, pues este no está climatizado. Testigos aseguran que se han producido algunos desfallecimientos debido al calor en el interior del ‘vacunódromo’.

Las colas: un problema recurrente

Y es que no es la primera vez que sucede algo así en la capital hispalense. En el centro de vacunación de los Bermejales también se vieron largas colas hace unos meses. A pesar de ello, ninguna se le acercaba a la que se ha visto este jueves en La Cartuja.

La Consejería de Salud insiste a los ciudadanos en que sean puntuales, que acudan a su hora y que tampoco se adelante, en aras de evitar estas aglomeraciones. Sin embargo, algunas personas de la cola aseguraban que este miércoles habían recibido una llamada en la que adelantaban su cita de la tarde a la mañana.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...