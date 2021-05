Un brote de coronavirus en una residencia de estudiantes en la Cartuja deja 29 contagiados. Se ha producido después de haberse juntado personas «sin medidas de protección y sin guardar las distancias», según ha indicado la portavoz del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, Inmaculada Salcedo. Esto se produce, además, cuando la Universidad de Sevilla ha notificado 29 positivos entre la comunidad universitaria.

En una entrevista en Canal Sur Radio Salcedo ha destacado «lo rápido» que se ha actuado para «atajarlo rápidamente».

«Lo grave no es el brote en sí sino que no se actué rápidamente. Los jóvenes no están exentos de cogerlo y transmitirlo», ha apuntado, a la vez que ha mandando un mensaje a los jóvenes porque «no hemos salido de la pandemia, el virus sigue».

A su vez, la Universidad de Sevilla ha notificado positivos en COVID-19 por prueba PCR en la semana del 17 al 23 de mayo de 2021. Esto supone un 0,37 por mil del total de la comunidad universitaria de la US y un descenso de casos positivos respecto a la semana anterior. Esto sucede, además, cuando se ha notificado un brote de coronavirus en una residencia de estudiantes en La Cartuja con 29 contagiados.



Del total de contagiados de la Universidad de Sevilla, 23 corresponden a estudiantes, 4 al PDI y 2 al PAS. En la última semana también se han notificado 22 casos sospechosos que, finalmente, han dado negativo en una prueba PCR. Esto supone un 0,28 por mil de la comunidad universitaria de la US. También constan 11 casos pendientes de PCR, que equivalen a un 0,14 por mil de la comunidad universitaria.

La Universidad de Sevilla continúa aplicando el protocolo establecido por las autoridades sanitarias para la trazabilidad y el aislamiento de los contactos estrechos. Esto con el fin de evitar la propagación del virus en el entorno universitario y controlar la pandemia.

