Los tratamientos del Macarena contra el cáncer, referencia a nivel nacional

Expertos en oncología radioterápica se desplazan a Sevilla para conocer los últimos tratamientos en cáncer de próstata, pulmón y enfermedad oligometastásica aplicados en el Hospital Macarena, pionero de la técnica de SBRT de próstata guiada por ultrasonidos.

Cinco especialistas del Hospital Infanta Cristina de Badajoz visitaron recientemente las instalaciones del Servicio de Oncología Radioterápica y Radiofísica del Hospital Virgen Macarena.

El objetivo de esta presencia que le ha llevado dos jornadas, ha sido observar de manera práctica el desarrollo de los tratamiento de SBRT (radioterapia estereotáctica corporal) tanto en el cáncer de próstata, como en cáncer de plumón y enfermedad oligometastásica.

La SBRT consiste en la aplicación de altas dosis de radiación en pocas sesiones, e incluso en sesión única, capaces de producir una gran destrucción de las células tumorales, con mínimos o nulos efectos secundarios en los tejidos sanos, mejorando las posibilidades de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

Inicialmente las indicaciones estándar de la SBRT eran los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico estadio I, con contra indicación para la cirugía, y pacientes con enfermedad oligometastásica en pulmón, hígado y columna. No obstante, actualmente y dados los buenos resultados de estás indicaciones, se están ampliando a otras localizaciones tumorales donde la radioterapia ha demostrado ser eficaz, tales como tumores de próstata, cuello de útero, tumores de cabeza y cuello, etc.

Para la realización de la técnica se necesita aplicar el tratamiento con precisión submilimétrica, lo que requiere, por un lado, el uso de sofisticados sistemas de inmovilización, no solo del paciente sino también de los órganos internos, y por otro lado un control del área irradiada antes y durante el tratamiento por medio de sistemas de imagen. Habitualmente este control de imagen se realiza con un equipo de rayos X, semejante al TAC, que va incorporado en el propio acelerador, o bien mediante el sistema Clarity de ultrasonidos.

Concretamente, el Hospital Universitario Virgen Macarena se ha convertido en pionero de la técnica de SBRT de próstata guiada por ultrasonidos, siendo el primer hospital público de Andalucía que la ha puesto en marcha.

Hasta la fecha más de 50 pacientes han podido beneficiarse de estos tratamiento con excelentes resultados en cuanto a control de la enfermedad, con la ventaja adicional que supone poder completar su tratamiento en tan solo cinco días frente a las 20 a 39 sesiones que eran necesarias anteriormente.