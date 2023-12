La Dirección General de Tráfico (DGT) ha controlado en las carreteras de la provincia de Sevilla un total de 4783 furgonetas durante los días 20 y 29 de noviembre, con denuncias a 295 (un 6,17% del total) de estos vehículos por no cumplir la normativa. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han detectado a diez conductores de furgonetas conduciendo bajo los efectos del alcohol –tres– y las drogas –siete–.

Uno de los aspectos más controlados ha sido el referido a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), lo que ha permitido detectar que 116 furgonetas no contaban con esta revisión obligatoria en vigor, lo que supone el 36,2% del total de denuncias, según los datos facilitados por la DGT en una nota de prensa.

Además, el exceso de velocidad, la carencia de seguro o no hacer uso del cinturón de seguridad son otras de las infracciones más comunes. Así, el 22,5% de las denuncias fueron por exceso de velocidad, la segunda infracción más cometida, lo que ha supuesto un total de 72 denuncias. Carecer de la documentación adecuada tanto del cargador como de transportista ha supuesto el 0,9% de las denuncias.

Múltiples denuncias de la DGT por no pasar la ITV

Otro de los preceptos sancionados ha sido que el conductor no tenga su documentación en vigor. Han sido denunciados por esto ocho personas, el 2,5% del total. La no utilización del cinturón de seguridad por parte de los usuarios de estos vehículos sigue constatándose en carretera. Concretamente, 25 ocupantes (7,8%) fueron denunciados por no hacer uso de este dispositivo de seguridad.

A lo largo de la semana en la que se ha llevado a cabo la campaña especial de la DGT, tres conductores fueron denunciados por exceder el peso permitido en su vehículo y otros dos por llevar una incorrecta disposición de la carga. La DGT ha recordado que, a mayor masa de la furgoneta, mayor distancia de seguridad se debe mantener para detener el vehículo a tiempo ante cualquier imprevisto.