Ocasión Plus busca la incorporación inmediata para un empleo de tasador/vendedor de vehículos para su delegación de Bormujos. La propuesta de contratación es indefinida con una jornada completa y flexible. El suelo parte de 1.400 euros y puede llegar a los 6.000 mensuales.

El perfil que busca la empresa

Ocasión Plus busca la incorporación de un tasador/vendedor de vehículos en Bormujos, Sevilla, que disponga del Ciclo formativo de grado superior, experiencia de al menos un año y carnet de conducir. Asimismo, la empresa busca talentos con vocación comercial, que sean ambiciosos y que tengan ganas de crecer profesionalmente.

En este sentido, las tareas principales serán las de atender a los clientes que quieran vender su vehículo, analizando de manera personalizada cada situación. Además, se tendrá que hacer una búsqueda pasiva de nuevos clientes. En cuanto a las condiciones laborales, Ocasión Plus brinda contrato indefinido desde el primer día, sueldo fijo más variable (1.600 a 6.000 euros) y crecimiento dentro de la empresa.

Cómo inscribirse en la oferta

El proceso de selección para trabajar en el concesionario de Ocasión Plus en Bormujos ha comenzado hace un par de días. Ocasión Plus dispone de una departamento “Trabaja con nosotros” donde se puede enviar tu solicitud de empleo de manera general, para que el equipo de RRHH tenga en cuenta cuando dispongan de una vacante disponible en tu zona. No obstante, para inscribirte a la actual oferta de empleo es necesario seguir estos pasos: