La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero Aguilar, ha compartido en su perfil de Facebook un emotivo mensaje que ha escrito Ángela Pérez, hija de Loli, la mujer que murió el pasado 5 de enero durante la Cabalgata de los Reyes Magos de Marchena.

El desafortunado incidente se saldó con la muerte de Loli y doce heridos al perder el control la carroza del Rey Baltasar en el cortejo del municipio sevillano. En la carta que escribe la hija de Loli, da gracias por todas las muestras de apoyo y cariño que ha recibido en los últimos días.

Además, destaca la heroica actuación de su madre antes de morir, pues «fue un ángel que tenía que estar ahí para empujar a dos niños y ponerlos a salvo antes de caer ella». «Es lo único que me consuela un poco, porque si dura es la pérdida de una madre, no me puedo llegar a imaginar la de un hijo».

En la misma carta, desea una pronta recuperación a las personas que resultaron heridas en el accidente y pide «a todo el mundo una oración por ella, que la recuerden como lo que fue, buena persona, y anteponiendo a los demás antes que a ella, y desde ahora una heroína, un ángel o como queráis recordarla, pero que su pérdida no caiga en el olvido».

Por su parte, la alcaldesa de Marchena responde: «Ángela, estamos muy orgullosos de tu madre, Dios la tenga en su Gloria, y aunque sé que no hay consuelo, siente tú, tu padre, hermanos y familia el apoyo reconfortante de todo tu pueblo y de todos los pueblos que han hecho llegar sus condolencias para la familia».