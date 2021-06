La provincia de Sevilla finalizará el mes de junio sin municipios con cierre perimetral debido a la alta incidencia de contagios por COVID. Los dos últimos municipios en haber sufrido cierres son los de Cantillana y Herrera, que lo abandonarán a las 00:00 horas del jueves 1 de julio.

Los comités territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias andaluzas se han reunido este miércoles 30 de junio, presididos por los correspondientes delegados territoriales de Salud y Familias, para analizar los datos epidemiológicos en sus respectivos ámbitos de actuación.

Sobre la base de los informes de evaluación específica realizados por la Sección de Epidemiología de las distintas delegaciones territoriales, en la provincia de Sevilla han decidido no restringir la libertad de movimiento y el cierre de la actividad no esencial al no haber superado ninguna localidad los 1000 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes.

Se trata de una de las consecuencias de la reducción de la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días que viene experimentando la provincia en esta última semana, trayendo como consecuencia que ninguno de los municipios sufra el cierre perimetral y de su actividad no esencial

En cuanto a los contagios, la provincia de Sevilla registra 253 nuevos positivos en las últimas 24 horas, sumando así 136.778 contagios desde el inicio de la pandemia. En Andalucía, esa cifra asciende en 1324 positivos, 618.253 desde marzo de 2020, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

La tasa de incidencia en la provincia de Sevilla se coloca en los 146,8 casos por cada 100.000 habitantes este miércoles. En Andalucía desciende con respecto a este martes la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes. Salud notifica una incidencia acumulada de 163 casos.

