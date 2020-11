La pandemia baja drásticamente la mortalidad por accidentes de tráfico en la provincia

Sevilla registra, en el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico que se celebra hoy, un descenso del 32,4% en el número de fallecidos. En la provincia se han contabilizado en lo que va de año un total de 25 accidentes de tráfico mortales.

Este domingo se celebra el ‘Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico’ y la provincia de Sevilla llega al mismo con un significativo descenso en el número de fallecidos en accidentes registrados en vías interurbanas, que se sitúa en el -32,4% hasta el pasado 12 de noviembre en relación con el mismo período del año anterior, según el balance aportado por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Sevilla se suma hoy a la celebración del ‘Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico’ que instauró en el año 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas, y con el que en la presente edición “se quiere honrar y recordar a las personas que murieron, apoyar a los que sobrevivieron y actuar para lograr una mejor respuesta post-accidente, y por ello el slogan elegido es ‘Recuerda, apoya y actúa’”, según se recoge en la Declaración de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados aprobada el día 12 del presente mes.

En ella, además de reconocer el trabajo realizado por las Asociaciones de Víctimas, se recuerda que la siniestralidad vial es un drama colectivo por las graves e inaceptables consecuencias personales, sanitarias, sociales y económicas que conllevan, y en el que se fija el firme objetivo internacional de reducir el número de muertes y lesionados graves en un 50% durante la década 2021/2030, con vistas a alcanzar la ‘Visión Cero’ en 2050, así como los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

En un año que se encuentra especialmente marcado por la pandemia provocada por la Covid-19, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano Sánchez, ha recordado que es debido a esta crisis sanitaria por el que este año no se podrá celebrar en la Jefatura Provincial de Sevilla el tradicional acto en homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico, “un acto en el que siempre están las asociaciones de víctimas de la provincia, a las que desde aquí quiero enviar hoy un mensaje de agradecimiento por la trascendental labor que realizan, en apoyo, primero, a los supervivientes, y, segundo, por el incansable trabajo de concienciación que realizan”.

En Sevilla, y según los datos aportados por la DGT, se han registrado hasta el día 12 del presente mes un total de 25 accidentes mortales de tráfico -cuatro menos que en mismo período del año anterior-, en el que fallecieron 25 personas, doce menos que en 2019, cuando la cifra se elevó a 37, lo que supone un descenso del -32,4%. De la misma manera, en dichos accidentes, un total de 6 personas resultaron heridas graves, frente a las 17 registradas en 2019, lo que supone un descenso del -64,71%; y 6 heridas leves, ante las 18 del año anterior, con una bajada del -66,67%.

En este sentido, Carlos Toscano ha recordado que los accidentes de tráfico son una de las principales causas de muertes entre la población y ha señalado que “ante esta pandemia de los accidentes de tráfico, la mejor vacuna es la responsabilidad, la prudencia y el cumplimiento de las normas de circulación, ya que la seguridad vial es algo que nos afecta a todos y depende también de cada uno de nosotros”.

Asociaciones de Víctimas

A la celebración de este Día Mundial se han sumado en Sevilla dos de las asociaciones de víctimas más representativas, como son AESLEME (Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal) y la asociación DACE (Daño Cerebral Adquirido), la primera de ellas dedicada a la prevención de accidentes y sus graves consecuencias, y la segunda, a la defensa de los intereses y derechos de las personas afectadas por daños cerebrales.

AESLEME” ha recordado que ha cumplido ya 30 años trabajando intensamente “para evitar otra gran pandemia: los siniestros viales, porque somos conscientes de que con sensibilización y responsabilidad personal, podemos evitar muchas víctimas”.

“Como cada año”, recuerdan, “el tercer domingo de noviembre se celebra el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Habitualmente, al siguiente lunes se realiza en la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla un pequeño acto, que este año, debido a la situación creada por la pandemia de COVID-19, no se podrá llevar a cabo. No obstante, no quisiéramos que se sienta como un días más; es un día muy importante que venimos celebrando desde 2005 por la Asamblea General de Naciones Unidas, y por eso os invitamos a que sea un día de recuerdo y homenaje a las víctimas de accidentes de circulación, a sus familiares, así como a todos los colectivos implicados, que, día tras día, seguimos estando unidos en esta gran labor que es la prevención de los accidentes de circulación y la asistencia a sus víctimas, así como en la concienciación de toda la sociedad en esta materia”.

“Renovemos, por tanto, el compromiso con el que ya llevamos años trabajando, compromiso para trabajar juntos con un claro objetivo, mejorar la conciencia social y la seguridad vial”, concluyen desde AESLEME.

Por su parte, desde la Asociación DACE han querido reivindicar que se tengan en cuenta “a esas personas que no mueren en el accidente, pero que tanto ellas como sus familias son víctimas de accidentes de tráfico, ya que tras el mismo quedan con secuelas, como es el daño cerebral adquirido, y porque “una vida salvada, merece ser vivida con dignidad”.