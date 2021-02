El calendario británico

Hace ya unos años apareció en los cines una película británica, basada en hechos reales, sobre unas señoras que posaban desnudas para un calendario con el propósito de recaudar fondos para una actividad escolar. La película, protagonizada por actrices británicas de renombre en las dos orillas del Atlántico, fue un éxito rotundo. Las tragicomedias británicas suelen ser bastante entretenidas y aportan un aire fresco a ciertos temas tabúes, como fue esta producción. A raíz de esto, el posado en cueros ha sido una de las tácticas más frecuentes en el Viejo Continente para cubrir gastos por parte de aquellas asociaciones, grupos o entidades deportivas, tanto de hombres como de mujeres.

Sin embargo, en la sociedad británica el hecho de anotar algo en un calendario para su debido cumplimiento es una quimera como la Alhambra de grande y una fantasía animada de ayer y hoy. Cito como ejemplo el Brexit. Y debo añadir que no hay como la sociedad británica para aplicar el viejo refrán, donde dije digo, digo diego, y comulgar con un objetivo conseguido y como ellos querían. Un ejemplo: el acuerdo del Brexit de Boris era muy malo cuando Theresa May era la Primera Minister.

Sin duda, el calendario dado por el Gobierno británico ha sido un halo de esperanza y alegría para todos los que vivimos en el Reino Unido. A pesar de todo seguimos en pie. Básicamente se basa en cinco fechas, cercanas a períodos vacacionales, donde se marca una ruta para regresar a la mal llamada normalidad.

¡¿Qué es normal?! Obviamente al estado anterior a la pandemia, pero con otra, la nueva normalidad más neoliberal y clasista como es el Brexit. ¡Cómo está el patio!

Las fechas son las siguientes: El 8 y 29 de marzo, 12 de abril, 17 de mayo y 21 de junio. ¿Por qué estas fechas?

El día de la Mujer, 8 de marzo, es la vuelta a las escuelas de las criaturas en el Reino Unido. La vuelta al cole es una necesidad para muchos niños británicos, ya que ahí reciben el único plato de comida caliente al día. La confianza en la vacuna es alta y la velocidad a la que se está repartiendo no es tan alta como presumen, pero queda demostrado que la sociedad británica apuesta a esa sola carta, porque las normas no se han respetado nunca.

Ese día 8 de marzo, tiene una repercusión mucho mayor en Andalucía y en el resto del mundo que la alcanzada al norte de Calais. Es cierto que la Jefa de Estado es una anciana, y seguramente sea la persona que vaya a usar en este estado ese título por mucho tiempo, pero no deja de ser la cabeza de una institución arcaica muy machista, por muchos lavados de cara que le apliquen.

Por otro lado, las sociedades conservadoras suelen equiparar la apariencia profesional con la familiar, dando una imagen de equidad que se diluye en el interior del hogar y de la familia. Los porcentajes de feminicidio en el Reino Unido son muy altos para los estándares de los estados occidentales de Europa.

El 29 de marzo es la segunda fecha y regresa la regla de 6, es decir, reuniones de seis personas. Da oficialidad a lo que ya es un hecho, más aún, cuando se abran los colegios. Ese lunes es el inicio de la Semana Santa cuyo viernes es festivo, como el lunes 5 de abril. Sinceramente, la segunda fecha es más un apoyo institucional que hace parecer más dinámica la desescalada, que en realidad ya se ha hecho.

La tercera fecha y la mitad del recorrido será, si cumplen el calendario, el 12 de abril, la semana que sigue a la Semana Santa (aquí son dos semanas), lo que permitirá que se puedan disfrutar unas vacaciones no enmascaradas en viajes de otra índole, aunque dentro del Reino Unido. Tendremos la fortuna de ir a Escocia, Gales, Irlanda del Norte o el resto de Inglaterra, a disfrutar de su clima, sus gentes, su gastronomía, sus monumentos…Porque los pubs están abiertos, los peluqueros, el spa, cines, teatros…Que nadie se quede fuera.

¿La verdad? Esta fecha para los expatriados es una broma de mal gusto. No dispongo de la opinión de los otros 49.999 andaluces, pero seguramente para muchos, estas vacaciones interiores, ni fu, ni fa. Ir a un pub donde vas a disfrutar de una multitud de británicos deseosos de emborracharse y anclarse, me huele a la noche pasada del Levante veraniego español. No, gracias.

La cuarta y penúltima será el 17 de mayo. Hay un Half-Term cercano, vacaciones escolares de una semana, lo que le dará un respiro a la industria viajera, ya que se permitirán las vacaciones internacionales, tanto para unos como para otros. ¡No sabéis las ganas con que hablan de ir a Benidorm, España o la Costa de la Algarbía (Costa de Sol) en Andalucía, por mentar algunas! ¡Con el buen lorenzo que hay en Liverpool!

Por último, la quinta y la meta debería ser el 21 de junio, que parirá un verano normal, en una vida normal, con unas leyes normales, con pubs abiertos con normalidad, con gente normal…Todo será normal. Y la mentira de la normalidad será otra mentira normal, como las otras a las que ya nos hemos acostumbrado.

No hay vuelta atrás, pero si como sociedad no aprendemos de los errores, nada será “normal”, sino las consecuencias de una sociedad cobarde que prefiere agachar la cabeza en vez de afrontar esos errores.

La sanidad pública ya es definitivamente no universal, la escuela pública no puede ser solo comedores sociales para muchas familias. No hay un plan verde estatal para el Reino Unido, el cual no debe cumplir ni los mínimos acuerdos de la UE que ya eran irrisorios.

Lo normal se gana, no te lo marca en un calendario.

Este domingo es el Día Institucional de Andalucía, otro 28-F que trae la nostalgia de esa tostá con aceite en el colegio, el canto en coro de nuestro himno, que sí tiene letra. El despliegue de una bandera que simboliza paz y esperanza. La reunión familiar ese fin de semana en barbacoas, peroles, convites…Disfrútenlo.

Y cómo se gritó en las calles de Córdoba en 1919:

¡VIVA ANDALUCÍA LIBRE!