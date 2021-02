El escritor Andy Struthers ha reclamado que la inspiración del personaje de Bram Stoker, Drácula está basada en uno de los sospechosos de ser Jack The Ripper, el destripador, Francis Tumblety, ya que Bran Stoker escribió “rippers” que es entendido como “suckers” (chupadores).

Hay misterios que nunca se resolverán porque su hechizo radica en que nadie puede decir con certeza quién era su autor. Por supuesto que la zona de Whitechapel en 1888 tenía un alto índice de asesinatos diarios y mil una manera de delinquir. La extrema pobreza y la miseria de gran parte del barrio eran sus causas. Una minoría con todo y otra gran mayoría que ni era dueña de su cuerpo, solo carnaza a precio de saldo. Desde la infancia hasta la muerte.

“The self-made man

With the brand-name watch

The fame fever

And the fast lane pox

Crowns himself Caesar

And the known world scoffs

But if we can’t beat him

The whole thing’s lost

Tyranny, tyranny, tyranny, tyranny…”

Aunque realizar un viaje en estos momentos se presenta como una acción compleja, la parcelación del planeta en zonas transitables ha venido para quedarse. Casi £2000 cuesta la cuarentena si visitas un país de la lista roja del gobierno con penas de 10 en prisión si mientes al regresar al Reino Unido. El viajar ya no es para todos.

Después de casi dos meses que Reino Unido es independiente de la UE, aunque tenga que devolver un buen saco de millones, espero que ese dinero se destine a fines sociales en vez de la banca. La pegatina de GB en los vehículos será obligatoria para quienes salgamos de las Islas Británicas, incluso para quienes vayan de Irlanda del Norte a la República de Irlanda(Eire). A esto habrá que añadir la “Green Card”, que en EEUU es un permiso de trabajo para todo emigrante, pero en Europa será el seguro añadido para poder llevar el coche a la zona continental o a la República de Irlanda.

El otro cambio será la Tarjeta Sanitaria Europea, aunque estará vigente hasta su caducidad, luego habrá que aplicar para la nueva Global Insurance Health Card, que no incluye los países asociados a la UE como Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein.

La fiesta del Roaming continental ha sido cancelada para los residentes y británicos, ya estamos fuera, pues a pasar por caja. Los amigos británicos que no tengan un pasaporte de la UE deberán encarar otras situaciones tales como no poder pasar más de tres meses seguidos en la UE sin salir de ella y un máximo de seis meses en dos tramos durante un año. Cuando entren en la UE deben justificar que tienen dinero de sobra para pasar cada día hasta que regresen y el vuelo de vuelta comprado.

Obviamente, todo ha sido beneficios para quienes vivimos aquí o posea la nacionalidad británica desde la consumación del Brexit. (Léase con ironía, puro en mano y copa de brandy de Jerez en la otra, sentado en una hamaca oxidada, en un descampado preindustrial con un chándal de color chillón).

La realidad está abofeteando a la sociedad británica que aún no ha vivido lo antes descrito porque estamos confinados y en pandemia. Solo los norirlandeses están notando ese calvario a diario.

El internacionalismo, la solidaridad y la cooperación entre pueblos es todo lo contrario a lo que es y está siendo el brexit. Rezaba la propaganda del partido aristocrático: Get Brexit Done. Vale, y ¿ahora qué? La nueva normalidad no tiene pinta de ser pasajera y la London cosmopolita se asfixia en la gran LIttle England.

“The oval office or the locker room

Water cooler gossip, propaganda, or the honest truth

It all depends on who you’re talking to

The Paris Accord? Fuck it, pardon my French, don’t really parlez vous

Cut the EPA

Edit a better hurricane

Keep Kellyanne just a call and a con away

Gut the fourth estate (trade war)

Yeah, of course mistakes were made, paid for

By good people on both sides

So they got a torch and a chant and a hand sign

Our reports say we still got a chance at a landslide

You’re short on mirrors long on smoke

All that Hydroxychloroquine cut with Diet Coke”

La tiranía es una palabra heredada del griego τυραννία, su transcripción sería tyrannía. Su primera definición nos dice que es el gobierno de un tirano. La segunda, el abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad. La tercera, dominio excesivo que un afecto o pasión ejerce sobre la voluntad.

Esto es lo que ha ocurrido en el Parlamento de Andalucía esta semana. A un número de diputados elegidos por miles de andaluces les ha sido negado su voz en la cámara, en contra del informe de los letrados del propio Parlamento, quienes dejan muy clarito su inconstitucionalidad, incluso, indican que debe modificarse para su cabida en las leyes. Pueden encontrar el informe en la web del Parlamento.

¿Qué ha sucedido?

En un grupo político de diecisiete parlamentarios, seis de los componentes expulsan a once, es decir, casi los dos tercios del grupo, constituido este por una reforma, que hace el Gobierno español a medida para estas once personas elegidas por la soberanía popular. El tripartito que gobierna la Junta de Andalucía, directa e indirectamente, con la Presidenta del Parlamento a la cabeza, lo aprueban en una sesión en la que no se permitió hablar a los afectados. Siempre en contra de los letrados.

¿Es casualidad que los únicos once miembros del Parlamento de Andalucía que han devuelto parte de su sueldo con sus jugosos beneficios sean ellos?

En la práctica, esos once diputados no podrán participar de pleno, con lo que se rompe la naturaleza de su elección. En cambio, los seis diputados, minoritarios, pero apoyados y apuntalados desde la Vicepresidencia del Gobierno español y la alevosía del resto de formaciones participantes, van a recibir todo el dinero del grupo, casi dos millones de euros. Se ha roto la inviolabilidad del poder atribuido a los diputados elegidos, su voz y su voto.

Una agresión a la autonomía andaluza con un mensaje bien claro, si eres diputado, ni se te ocurra desprenderte de la pompa, las decisiones solo se toman en Madrid.

Lástima de aquellos que se desgarran la ropa por la democracia y gritan a favor de las víctimas, como Pablo Hasel, justo el mismo día que se apoya a fascistas y supuestos “demócratas” anulando a once diputados de un Parlamento.

El día que quienes se creen tener la exclusividad del 15M oficializaron su paso a La Millennials. Xose Manuel Beiras lo dijo bien clarito: ¡No lo has entendido”

Y que sepan que esto mismo es el cruce de una línea roja que actúa de boomerang, en cuanto cambien las tornas en las Cortes españolas, para esos mismos compañeros de viaje. La foto es clara. El tripartito PP+Cs y Vox votando con PSOE y seis diputados afines a Podemos para eliminar a once diputados. Dime con quién andas y te diré quién eres

“Under oath and unprovoked

I think your dog whistle broke

‘Cause we can all hear it

Post a white power clip claim you missed what they were cheering

Hearing’s fine, so you must be hard of spirit, running interference

Cap lock on

Spellcheck off

The Teflon Don

Gets his feelings hurt by basketball

United Nations gets a stand-up show

Your race relations is a taco bowl

This is not partisan, I think reasonable people can disagree

But nobody stuck on a wall likes the way that things end

It goes “All the king’s horses and all the king’s men”

Tyranny, tyranny, tyranny, tyranny…Tyranny-Dessa.”