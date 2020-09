Respuesta valiente

Cada cual tiene la fortaleza que le otorga la suma de la naturaleza y el trabajo, eso no impide que una herencia anterior, asumida, debilite tus capacidades, aunque si te fijas un objetivo concreto, a medio o largo plazo, podrás conseguir tus propósitos.

Barbados es una isla caribeña que fue reclamada por las monarquías hispanas, pero al final, con el juego de las estampitas (de islas caribeñas) se quedó en manos británicas.

“Listen to me and you shall hear, news hath not been this thousand year:

Since Herod, Caesar, and many more, you never heard the like before.

Holy-dayes are despis’d, new fashions are devis’d.

Old Christmas is kickt out of Town.

Yet let’s be content, and the times lament, you see the world turn’d upside down.”

Al principio sirvió de prisión para disidentes, principalmente irlandeses, de la Corona inglesa y de la República del siglo XVII de Oliver Cromwell. Al contrario que en otras islas caribeñas, una población blanca se erigió como clase dirigente, pero con cierta estatalidad parecida a la metrópoli.

La diferencia entre el colonialismo británico y el latino del hispano y del francés fue que el primero se basó en compañías bajo la supeditación del Estado y en los demás fueron ellas por el Estado. Barbados desde su asentamiento en 1627 derivó al estilo latino, con lo cual tuvo una réplica de instituciones inglesas desde una época temprana, tales como un parlamento o casa de los comunes.

”The wise men did rejoyce to see our Savior Christs Nativity:

The Angels did good tidings bring, the Sheepheards did rejoyce and sing.

Let all honest men, take example by them.

Why should we from good Laws be bound?

Yet let’s be content, and the times lament, you see the world turn’d upside down.

Sin embargo, su posición geoestratégica convirtió a la isla en uno de los principales puertos de trata de seres humanos hasta 1807 y su definitiva erradicación en 1833.

No nos engañemos, la prohibición de la esclavitud no pretendía mejorar la vida de aquellas personas, sino ahorrar los costes de su mantenimiento y facilitar mano de obra barata para la naciente industria inglesa, ya que era más rentable pagar una miseria que cubrirles los gastos. ¿A qué nos recuerda esto?

“Command is given, we must obey, and quite forget old Christmas day:

Kill a thousand men, or a Town regain, we will give thanks and praise amain.

The wine pot shall clinke, we will feast and drinke.

And then strange motions will abound.

Yet let’s be content, and the times lament, you see the world turn’d upside down.”

Con una población inferior a la suma de las ciudades de Huelva y Dos Hermanas juntas, Barbados es un centro turístico, el 40% son británicos, muchos de ellos descendientes de los Bajans, a quienes se les invitó para reconstruir Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial, otros son los descendientes de esa minoría blanca que nunca ha cortado sus lazos y disponen de su casa de campo aún en Barbados, les siguen los estadounidenses y los canadienses.

“Our Lords and Knights, and Gentry too, doe mean old fashions to forgoe:

They set a porter at the gate, that none must enter in thereat.

They count it a sin, when poor people come in.

Hospitality it selfe is drown’d.

Yet let’s be content, and the times lament, you see the world turn’d upside down.”

Las misiones diplomáticas de esta isla apenas cubren un número de estados como EEUU, Canadá, Brasil, Venezuela, Cuba y Bélgica (y toda la UE). Posee sedes en organismos como ONU y la UE. En Londres tiene su High Commission, el organismo equivalente a embajadas para países que comparten a la Reina como Jefa del Estado, pero esto parece que puede cambiar pronto.

Tres factores han revivido la ola republicana de 1998 para quienes consideran que el Jefe de Estado de Barbados debe ser un Bajan.

La independencia de 1966 fue de aquella manera y bajo control británico, el camino más rápido y menos convulsivo, como hicieron muchos territorios, era mantener a la Reina como Jefa del Estado y de la Isla, en este caso, como reino. Sin embargo, la vía de la República Irlandesa, en cierto sentido, servía de ejemplo porque era más fácil cambiar una placa y un título en una constitución y seguir controlando las instituciones locales con los británicos al margen.

“The serving men doe sit and whine, and thinke it long ere dinner time:

The Butler’s still out of the way, or else my Lady keeps the key,

The poor old cook, in the larder doth look,

Where is no goodnesse to be found,

Yet let’s be content, and the times lament, you see the world turn’d upside down.”

Las consecuencia de la generación Windrush, el movimiento británico de Black Lives Matter e incluso la discriminación última para acceder a la universidad de muchos jóvenes de ascendencia caribeña han revivido la memoria colonialista, la cual es muy reciente, muchos ciudadanos Bajans que recuerdan aún en sus carnes, creen que es el momento de cortar definitivamente con ese pasado y de proclamar la República.

Los proyectos británicos de CANZUK, un ente para países blancos de la Comunidad Británica de Naciones, al estilo de la Unión Europea, que excluía principalmente a todo el Caribe, miran a estas islas que les sirven como hotel, banco y chofer.

Tanto la Corona inglesa como el Gobierno británico de extrema derecha de Boris Johnson han respondido que eso es asunto de ellos y aceptan su decisión, claro que la negociación de verdad y sin testigos será que no se hagan públicas las cuentas de los bancos de ciertas personalidades. Al fin y al cabo, es lo que realmente le importa a la Corona y a la extrema derecha. Dinero lejos al alcance de Hacienda, la cual no somos todos.

Desde 2019 Barbados no es un paraíso fiscal para la Unión Europea, pero esto es un término muy relativo porque la categorización siempre depende del organismo en cuestión. La OCDE tiene otra definición, luego cada estado miembro dispone de otras normas. Por ejemplo, el Estado de la Ciudad del Vaticano actúa como paraíso fiscal en Andalucía, por ende, en el Estado de España y encima recibe fondos públicos sin necesidad de responder por ellos y por la libertad de matriculación de terrenos. ¿Dónde más se repite eso?

“To conclude, I’le tell you news that’s right, Christmas was kil’d at Naseby fight:

Charity was slain at that same time, Jack Tell troth too, a friend of mine,

Likewise then did die, rost beef and shred pie,

Pig, Goose and Capon no quarter found.

Yet let’s be content, and the times lament, you see the world turn’d upside down.-The World Turned Upside Down-1646”

Hay muchas transiciones por hacer y muy poca voluntad por parte de esa minoría cuyo único dios es el dinero y que las diferencias entre las clases sociales siempre queden muy bien reflejadas en cada minúsculo aspecto de la vida.

Barbados es una isla del Caribe. Sabe que tiene muchos ámbitos de actuación. En deportes es la principal sede de la selección de Cricket de las Indias Occidentales, un equipo compuesto por islas de habla inglesa, entre todas conforman un equipo competitivo a nivel internacional, tanto es así, que cuentan con dos campeonatos mundiales, el doble que Inglaterra, por ejemplo. Sinceramente es una idea que debieran exportar al fútbol o al baloncesto. La influencia colonial también se aprecia en las carreras ecuestres y su dinámico hipódromo.

Los Bajans no pueden exigir sanciones al Reino Unido, nada que no sea un acto verbal, pero van a dar una lección en relaciones exteriores muy simple y adecuada a su fuerza, porque si todo va a su ritmo, serán los décimos séptimos súbditos que se conviertan en ciudadanos bajo la Monarca inglesa.

Es casualidad que allí donde la minoría blanca pierde fuelle gana la República, cuando es al contrario gana la Monarquía. Tanto Jamaica como otras islas han iniciado procesos similares, Ya son más las repúblicas que han repudiado (17) que los reinos actuales, sin contar con que alrededor de otros cinco, como Barbados, han reactivado sus movimientos republicanos.

Go Home Royal Highness!