Londres no tiene comparación con el resto de Europa y del globo. Es un torbellino de vaivenes que unas veces te empuja desde un espacio clasista, multicultural, un gueto social, un sinfín de oportunidades, hasta la desesperación, la frustración, el suicidio y un sentimiento de fracaso en la vida.

Sin duda, cualquiera puede nombrar ciudades donde ocurren casos similares. Sin embargo, sus ciudades/distritos/barrios no son conocidos a nivel mundial. ¿Y por qué? En principio, porque la industria cinematográfica y su impacto no se detiene en mostrar a las personas de otros países y culturas. Un ejemplo muy significativo: La película de Notting Hill.

Notting Hill is a district of West London, England, in the Royal Borough of Kensington and Chelsea.

¿Quién no ha pensado que, si viviera en Londres, ese sería su barrio predilecto?

La sonrisa de Julia Roberts junto al rebelde sin causa de Hugh Grant, los convierten en el estereotipo del romance interclasista entre una estrella de Hollywood y un autónomo emprendedor idealista del amor, a quien le han roto el corazón.

Desde luego, la realidad del barrio es muy diferente a la de estos dos personajes. En él conviven una marabunta de personas como son los millonarios, junto a islas de pisos que fueron construidos, antes de la película, de protección oficial y cuyos inquilinos están siendo empujados a marcharse para dejar espacio a una clientela más pudiente.

La misma Portobello Road es la arteria principal. Una calle kilométrica con vida cada día del año que se viste de gala cada viernes y sábado. Negocios familiares conviven con cadenas de comida rápidas, franquicias de pastelería francesas, pubs y Gintonería con una piara de restaurantes de diversa geografía.

Notting Hill is known for being a cosmopolitan and multicultural neighbourhood, hosting the annual Notting Hill Carnival and Portobello Road Market

Además de un paseo pintoresco, un souvenir de un objeto artesanal o antiguo, un plato de comida tailandesa, en Notting Hill hay otra vida; los otros.

¿Quiénes son? Los olvidados. Nadie les recuerda y han buscado cobijo en el corazón de la comida del Gran Jefe Americano.

Solitude, also known as social withdrawal, is a state of seclusion or isolation, meaning lack of socialisation.

En Notting Hill hay varias sedes de ONG´s pero están orientadas a la venta de ropa y productos de segunda mano, alguna hacia la población infantil con riesgo de pobreza o violencia (Londres tiene un cáncer con las bandas juveniles que sangra muchas vidas cada año), refugiados, incluso la asociación de la Tercera Edad Miguel de Cervantes en la escuela española se reúne cada cierto tiempo.

¿Y nuestros mayores? Como he adelantado con ligereza, nuestros mayores no tienen a donde ir si no pueden pagarlo. Así es Notting Hill, no es apto para todos los bolsillos. Y en realidad, las pensiones británicas no son las más generosas.

En un restaurante de comida del Gran Jefe Americano, se reúne cada tarde un grupúsculo de personas de la tercera edad. Suelen pedir una consumición de las más económicas, como un café sólo simple, alrededor de dos libras esterlinas, se sientan todos juntos y entablan escuetas conversaciones de un tiempo pasado, que no por ello fue mucho mejor. En esas tardes rutinarias la ignorancia de los transeúntes, engullendo comida rápida ensimismados en sus teléfonos, transita frente a este grupúsculo, espectador gratuito ante las mil historias fugaces e ininteligibles que ocurren en vivo. Nadie les mira ni les saluda ni les sonríe.

En cambio, ese grupúsculo se cuida, se preocupa, se da esa ternura que la agresividad de una ciudad capitalista extirpa de cada uno de nosotros. En definitiva, Londres no es para tiesos.

Soledad is a municipality in the Colombian department of Atlántico.

No hay nacionalidad ni lengua que les unan. El inglés chapurreado pero fluido, el gallego-español, francés con acento magrebí…da lo mismo, les une la soledad de la viudez o la dejadez de una familia que no está al día.

La red familiar que tanto ahoga en nuestra sociedad, es a la vez una red protectora cuando caemos en picado nos sostiene como le hubiera gustado a Dédalo. Aquí somos libres de volar a nuestro antojo pero cuando la cera del dinero se derrite al calor de los precios de la vida caemos hacia el fondo como Ícaro.

Por un lado es satisfactorio ver cómo las personas se agrupan para sobrevivir y afrontar las situaciones más adversas, por otra parte cómo podemos descuidar a nuestros mayores cuando no pueden afrontar el pago de las facturas de calefacción-refrigeración o una silla y un café asequible, un lugar donde socializar. Lo poco que hay no es suficiente.

Soledad is a city in Monterey County, California, United States.

Un detalle enternecedor es la preparación que algunos de sus miembros han dedicado para pasar la tarde en un restaurante de comida rápida, tomando con un café malísimo pero en un lugar confortable, una ráfaga a hogar es lo que les brindan esas tardes en compañía con las conversaciones más rutinarias e interesantes que se pueden oír.

Con sinceridad, nunca hubiera pensado que la idea de comunidad en Londres encontrase la resistencia a ser aniquilada en aquel lugar por unos seres mayores que se niegan a que la sociedad capitalista los descatalogue de la utilidad, porque son esenciales en ese círculo de retroalimentación vital.

¡Viva la vida comunitaria, somos la resistencia, ciao bella!