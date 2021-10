Estos días hemos vuelto a ver la carencia de otro producto necesario en la vida diaria del ultracapitalista Reino Unido, a día de hoy, como cualquier otro estado del orbe, la dependencia del Petróleo.

Las razones son varias: conductores de Europa del este a los que ya no les sale rentable venir al Reino Unido por el aumento de los impuestos tras el Brexit; la falta de apoyo de otros estados, como sucedía antes del Brexit, Alemania y Polonia han solucionado sus problemas y no les ha repercutido, al estar dentro de la colaboración de la Unión Europea; la simplificación para conseguir el permiso de conductor de camiones roza entre lo chistoso y lo patético, aun así, no hay suficientes conductores para reemplazar lo que había; por último, el auge de precio de combustibles fósiles que ya empiezan a escasear y Reino Unido no es un país productor para la cantidad que consume, pero no hace lo suficiente para disminuir su dependencia.