Hace 1023 años, grupos de familias salen en oleadas durante varias generaciones de la región del subcontinente indio de Rajasthan por diversos motivos. Parten unidas formando varios clanes, sin un rumbo fijo. Así, una oleada tras otra.

¿Qué motivos tenían? Los de siempre: guerras, intolerancia, extorsión, opresión…hasta que alcanzan un punto en que es más liviano morir en el camino que en su propio entorno.

The umbrella term ‘Gypsies, Roma and Travellers’ includes many different and distinct groups. For example, Irish Travellers, Scottish Gypsy/Travellers and Romani people who are recognised ethnic groups. In addition, this can include New Travellers, Showpeople and Boaters who are often included under this umbrella term because they practice nomadism.

Por localización geográfica llegan al Imperio Persa, luego al Imperio Romano (Bizantino aunque ellos nunca se llamaron así), a sus territorios europeos del este y a la zona mediterránea, más tarde a las islas Británicas hasta que cruzaron hacia América con la colonización y emigración ibérica, en oleadas como es costumbre.

Al igual que el pueblo Inuit no es un colectivo homogéneo en ciertos aspectos pero lo suficiente para identificarlos de otros colectivos. Me explico. No comparten un idioma común ni un lugar determinado post-migratorio, pero sí el mismo origen y la adaptación al territorio donde viven. Tanto es así, que sólo son reconocibles aquellos que comparten su estilo de vida y cultura, básicamente en torno al clan y al patriarca.

Romany Gypsies belong to the wider Romani people (including Roma, Kale, Sinti and others) who are believed to have left India in the 11th century. Over time, Romani people gained many European influences but kept a distinct ethnicity and heritage. British Romanies first arrived in Britain in the early 1500s, but Romani people can be found worldwide. The word ‘Romani’ represents all Romani people across the world who share the same ethnic origin, while ‘Romany’ tends to be used to refer to people in the UK of that same ethnic origin.

Una de las curiosidades más desconocidas son las diferentes hablas y lenguas que han surgido después de este largo recorrido en el tiempo y en el espacio.

En Andalucía. como parte de Iberia, el vocabulario existente es el Caló como el de los gitanos americanos descendientes de Ibéricos. Sin embargo el Caló no fue la única lengua desarrollada, podemos encontrar otras tantas que se mezclaron con las lenguas de los lugares en los que se asentaban. Incluso en épocas en que la oficialidad de matrimonios entre gitanos, moriscos, sefardíes, africanos, asiáticos, cristianos viejos estaba vista como una degradación social hubo interacción.

Son más de una ochentena de diferentes idiomas Romaní por el mundo con una población de 5 millones de personas que lo hablan.

Romani people speak Romany Jib/Romani Ĉib. This language is related to Punjabi and Hindi, but with heavy European influences and loanwords. Due to historic persecution, fluency in this language may vary but it has 80+ distinct dialects!

En Inglaterra, la vieja, cuando empezaron a registrar, alrededor del s.XVII, la llegada de estas personas no tenían ni idea de dónde venían atendiendo a la explicación que les daban, no les encajaba. Algunos identificaron el idioma con la lengua egipcia y de ahí nace el nomenclátor Gipsy.

Durante varias centurias sus lenguas interactuaron con el inglés y galés, dando origen a otras dos ramas del árbol de las lenguas romaní.

En la Era Victoriana surge una radicalización del dominio inglés en todos los temas y la casi eliminación de las lenguas fuera del alcance del poder político. ¡A qué me sonará esto!

La lengua Angloromani es una mezcla de las lenguas originarias y la aportación adquirida de otras lenguas hasta que llegaron a las islas Británicas.

There is no king or queen. Traveller families often have someone that makes the main decisions that will affect the family as a whole, and is usually a patriarch or matriarch of the family. This is often the same for Romany people, who have no tradition of royalty. However, they do have strict systems of honour and social hierarchy which may have been misunderstood for ‘royal status’ by outsiders.-www.gypsy-traveller.org/

Estas poblaciones nómadas, como es la naturaleza humana, hasta que las fronteras del odio se levantaron en salvaguarda de la protección ficticia, eran mercaderes que iban de aldea a pueblos, a granjas, a castillos, donde el terrateniente de turno les dejaba estacionarse para entretenimiento de sus vasallos o incluso les amedrentan para que no se acercaran. Al igual que la mayoría de estados europeos occidentales, el aislamiento y los arrabales han sido su destino al igual que el de otras minorías. A día de hoy, un gitano no se diferencia de otro inglés a no ser por su estilo de vida, como ocurre en Andalucía.

Algunas frases en Anglo-romaní:

Angloromaní Inglés Español/Castellano Sashin? How are you? ¿Cómo estás Vd/tú? Katar kai tutti jells? Where are you from? ¿De dónde eres/vienes? So tutti’s nav? What’s your name? ¿Cuál es tu nombre? Adusta salla jan tutti Nice to meet you. Encantado de conocerte.

De todas esas personas, una zagala llegó hasta Prado del Rey en la Sierra de Cádiz en el siglo XIX. Venía con su clan recorriendo la geografía europea, sin prisas pero sin pausas.

Vestía el traje de lunares y pañuelo en la cabeza. Hablaba romaní y nada de caló.

Si algún documento oficial reconociera su origen sería el Imperio Austrohúngaro.

A ojos nuestros sería una adolescente de la secundaria. Por alguna razón, encontró el apego, el amor y un compañero en un jornalero poco mayor que ella. En el único lenguaje universal se entendieron como si fuera su lengua materna. El séquito abandonó Prado del Rey con sus cachivaches inverosímiles, lecturas de mano y malfarios, acrobacias, pomadas y menjunjes, y una retahíla de eventos musicales que rompieron la rutina de las poblaciones de la Sierra.

Hoy reclamo orgulloso mi parte gitana. A mi Mami (мами en la versión de Valaquia, Vlax-Romaní). Con una certeza universal no es la única rama gitana de mi ascendencia, quizás la más pintoresca a ojos de mis antepasados.

Si miramos hacia atrás con los datos de los archivos aún vivos, con pruebas de ADN, con un análisis de la cultura de nuestras abuelas y madres, con el origen etimológico de nuestros apellidos y algunos detalles más, encontraremos que somos un cóctel de civilizaciones maravilloso. Por lo tanto, no cabe el racismo en la mente de un humano, a menos que le hayan lavado el cerebro con milongas de aire.