A punto de finalizar el año 2023, cuando ya han pasado más de dos décadas de la entrada en el nuevo siglo, todavía hoy es tema de debate la desigualdad de salarios por género, lo que se conoce como brecha salarial.

En concreto, un estudio realizado a principios de año por el Área de Mujer e Igualdad del sindicato Comisiones Obreras en Sevilla mostró que la brecha salarial de género ya supera el 23 % en la región, suponiendo que las mujeres cobren por el mismo trabajo de media 4.886 € menos que los hombres. Así, Sevilla se sitúa a la cabeza de los municipios andaluces, ya que supera el 20 % de la media de toda Andalucía.

Ante esta situación, una de las maneras de tratar de solucionar esta problemática es que las empresas dediquen parte de sus esfuerzos y recursos en reducir la brecha salarial en sus negocios. ¿Quieres saber cómo? En este artículo te contamos 5 medidas que puedes poner en funcionamiento en tu compañía, para atajar la diferencia de salarios.

Entendiendo qué es la brecha salarial

La brecha salarial de género hace referencia a la diferencia de ingresos que reciben los hombres y las mujeres por desempeñar las mismas funciones laborales. Aunque, por definición, la brecha salarial de género podría reflejar una desigualdad a favor de cualquiera de los dos grupos demográficos, tradicionalmente las mujeres siempre han sido las desfavorecidas.

Esto es, dos personas empleadas pueden tener el mismo cargo, nivel educativo y credenciales laborales y, sin embargo, si una de ellas es mujer y el otro hombre, no es raro que haya una diferencia importante de ingresos.

Aunque en la actualidad los roles de género ya no son lo que eran, e incluso los datos muestran cómo el número de mujeres con educación universitaria supera al de los hombres, lo que supone que estén más cualificadas para los puestos de trabajo que sus homólogos masculinos, ¿por qué cobran menos?

La realidad es que las mujeres siguen enfrentándose a tremendos obstáculos en relación con la igualdad salarial. Ya sea por la carga que supone la baja maternal, la naturaleza excluyente de sectores o el sexismo puro y duro, la brecha salarial entre hombres y mujeres hace necesaria la implementación de medidas que ayuden a fomentar la igualdad en el trabajo.

Qué hacer para reducir la brecha salarial en tu empresa

Como líder de empresa o responsable de RRHH, estás en la posición adecuada para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, con medidas como las siguientes.

1. Realiza una auditoría interna

Para poder empezar a resolver la brecha salarial que puede estar ocurriendo en tu negocio, lo primero que debes hacer es realizar una auditoría exhaustiva de los salarios detus personas empleadas. Asegúrate de que existe paridad de ingresos entre ellas independientemente de su sexo, raza o educación. En otras palabras, si dos personas tienen el mismo cargo, deben cobrar el mismo sueldo.

2. Adopta la transparencia salarial

Cuando no eres transparente en materia de retribución, no solo perjudicas a tu plantilla, sino que tu empresa también se ve afectada. Si alguien descubre que una persona empleada con su mismo cargo gana más que ella, puede provocar frustración, dimisiones e incluso bajas. Evita estos problemas haciendo públicos los salarios de cada puesto. Si alguien descubre diferencias salariales dentro de un puesto, no lo ignores; rectifica el error.

3. Flexibiliza los horarios de trabajo

El reparto de tareas del hogar y el cuidado de las hijas y los hijos se debería distribuir de manera equitativa entre los dos sexos, pero lo cierto es que las mujeres siguen ocupándose de la mayor parte de las responsabilidades de la casa. Opciones de trabajo más flexibles son la única manera de equilibrar la vida laboral y familiar, ventaja de la que toda la plantilla puede beneficiarse.

4. Aumenta el salario inicial de los puestos de trabajo

Si en la auditoría descubres que estás pagando de forma no equitativa a tu plantilla, asegúrate de poner remedio. Una opción es aumentar los salarios iniciales. Al elevar el salario mínimo para un determinado puesto, estarás equiparando a los que están mal pagados con los cargos que ganan más. Otra manera es estandarizar los ingresos por salario y por hora garantizando así que las personas empleadas a tiempo completo y a tiempo parcial reciban el mismo salario.

5. Garantiza las mismas oportunidades de promoción profesional

En muchas ocasiones, aunque exista total igualdad y transparencia salarial en todos los puestos de tu organización, si las mujeres no pueden optar a puestos superiores, estarás contribuyendo a que la desigualdad salarial entre hombres y mujeres siga creciendo. Subraya la importancia de que cada persona de tu organización tenga las mismas oportunidades de promocionar dentro de la misma.

Incorporar estas prácticas en tu empresa hará que la brecha salarial entre tus personas empleadas disminuya considerablemente y llegue a desaparecer con el tiempo. Pero dado que se trata de una tarea compleja, puedes usar los servicios de una consultoría estratégica en RRHH como los que ofrece Grupo Castilla para que te ayude a implantar con éxito las medidas de igualdad de condiciones en tu empresa.