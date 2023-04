Debido a los estigmas sociales, el desempeño sexual es un factor muy importante para la autoestima de los hombres, todo ello debido a que deben mantener la imagen de: erecciones prolongadas, actividades sexuales duraderas, mucha rigidez, un apetito sexual con mucha vitalidad, etc. Es por ello que la mayoría pierde la valoración en sí mismos si empieza a experimentar dificultades o fallos con la erección. De acuerdo con la OMS, la disfunción eréctil se define como la incapacidad persistente para conseguir y mantener una erección suficiente para la realización satisfactoria de la relación sexual. Por otro lado, el DSM-5 añade que también se relaciona con problemas para mantener la erección hasta finalizar o por la reducción de la rigidez de la erección. Esta discapacidad puede aparecer tanto en situaciones muy concretas como de forma generalizada, siendo la edad un importante determinante para que se produzca. Según las estadísticas, del 13 al 21% de los varones de más de 40 años, y del 40 al 70% de los varones de entre 60 y 70 años señalan problemas de erección. Tan solo en España se estima que este problema afecta a casi 2 millones de individuos.

Disfunción eréctil en jóvenes: el pánico de la primera vez

La causa más frecuente de problemas de erección en hombres jóvenes y de edad media son de índole psicológica. Un claro ejemplo de ello es la primera relación sexual, debido al estrés y a la necesidad de cumplir expectativas sumamente elevadas y autoimpuestas, son factores que condicionan inconvenientes para alcanzar una buena excitación, erección y desempeño en general.Por otro lado, en los factores fisiológicos, la diabetes, los problemas cardíacos y problemas hormonales se sitúan entre las primeras causas. El sedentarismo es uno de los hábitos más comunes y al mismo tiempo más perjudiciales para el desempeño de la actividad sexual.El consumo de sustancias nocivas, como el alcohol o el tabaco, tienen cierto potencial depresivo y pueden duplicar las probabilidades de desarrollar disfunción eréctil, respectivamente. De igual forma, algunos medicamentos como los antidepresivos y ansiolíticos también pueden disminuir el poder de las erecciones..También es necesario mencionar que el consumo de sustancias ilegales es un importante contribuidor a los problemas sexuales en jóvenes, donde se incluye la incapacidad de mantener una erección.

¿Por qué se desarrollan los problemas de erección?

A pesar de que las causas psicológicas pueden ser muy variadas, es posible resumirlas en seis aspectos principales:

Educación sexual incompleta y una visión muy limitada de la sexualidad

Experiencias sexuales traumáticas

Estrés, ansiedad, temor al fracaso o la necesidad de sentirse obligado a lograr resultados sexuales sumamente satisfactorios

Altruismo excesivo y autoobservación prolongada durante el acto, conocido en sexolgía como “rol del espectador”

Problemas en la vida cotidiana: estrés laboral, problemas económicos, conflictos familiares y con la pareja, etc.

Recelo a mantener relaciones sexuales por fracasos previos; miedo de ejecición, en sexología

Además, podemos añadir la circunstancia donde la pareja presiona de forma excesiva para mantener relaciones sexuales, esto sometería al hombre a un mayor estres, el cuál como sabemos, es un importante factor para la insatisfacción sexual, lo que podría generar reproches, críticas, dudas sobre el atractivo de la pareja, sosechas de infidelidad y un largo etcétera.Esto trae consecuencias directas disminuyendo las interacciones sexuales, rompiendo poco a poco la relación. Todo se convierte en un círculo vicioso de evitación y mal desempeño que podría fracturar por completo la relación.

¿Cómo solucionar la disfunción eréctil?

Sin importar cuál sea la causa del problema, lo más recomendable es realizar un tratamiento en pareja. Esto se debe a que es la mejor manera de prevenir las posibles recaídas en el futuro, y también de fomentar la interacción y la comunicación. Por supuesto, siempre podemos recurrir a las al tratamiento con Cialis, Levitra, o Viagra, esta última es la más popular, de la mano de Pfizer, aunque el consumo de todas ellas ha demostrado ser bastante seguro. Sin embargo, ten en cuenta que cualquiera de las pastillas para la disfunción eréctil debe ser prescrita por un médico, ya que es necesario tomar en cuenta cualquier problema de la salud que pueda verse exacerbado por la fisiología del fármaco, y por supuesto, los efectos secundarios que pueden desarrollar. La eficiencia de estos medicamentos alcanza el 85% en la mayoría de los casos, pero aún así, su uso sin el control correspondiente y de forma contínua puede llegar a causar graves trastornos, como hipertensión arterial, infartos, eventos cerebrovasculares, insuficiencia hepática y problemas gastrointestinales. Es por ello que muchas personas recurren a medicamentos herbales, procedimientos quirúrgicos y otros tratamientos, junto a un cambio en el estilo de vida y un tratamiento psicológico, una cóctel de soluciones que juntos superan el 80% de éxito, descubre más información acerca de las alternativas disponibles.

Terapia combinada

La mejor forma de tratar la disfunción eréctil es combinar tratamientos farmacológicos u orgánicos junto con la intervención psicológica para disminuir la presión, la ansiedad y preocupación. Al hacer esto los hombres logran una sensación de control enorme.Para aumentar la efectividad, no solo debes adquirir el medicamento desde una fuente confiable como la farmacia en línea Raquel Mota, el cuál previamente debe haber sido recetado por un doctor. Por otro lado, también se deben implementar estrategias como la prohibición del coito y la incrementación de la sensación de placer y comunicación con un enfoque sensorial. Asímismo se aplican otras maniobras, como la técnica de parada-arranque, la maniobra de la pinza, etc. En general, el objetivo es enfocarse en experimentar el placer y las sensaciones y no centrarse en si el pene logra una erección o si la penetración está siendo efectiva. Si crees que la disfunción eréctil está causando problemas en tu vida y en tu intimidad, contacta con un profesional. Pero recuerda que el abordaje múltiple siempre será la forma más adecuada de lograr acabar con esta incapacidad.