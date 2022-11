La solicitud de préstamos personales y créditos sigue siendo una práctica habitual entre la población. La hipoteca, el coche nuevo, una reforma, los estudios, la financiación para un nuevo negocio… Son muchos los escenarios en los que se puede necesitar la ayuda económica de una entidad financiera y, especialmente en esta época de precariedad laboral y salarial, recurrir a ellos está a la orden del día. La banca convencional sigue siendo uno de los pilares del sector, pero no pierde de vista el potencial de las muchas plataformas que han aparecido en internet ofreciendo este tipo de servicios y productos.

En efecto, actualmente los usuarios y futuros clientes de préstamos y créditos cuentan ahora con más posibilidades que nunca para escoger aquellas que les sean más favorables. Antes los consumidores se conformaban con las condiciones consensuadas por la banca convencional, pero la revolución del servicio de ayuda económica online ha revolucionado las características y empieza a tomar la delantera. La elevada cifra de empresas especializadas en este servicio permite incluso hacer una comparación entre todas ellas para valorar cuál es la más conveniente para nuestros intereses, aunque es cierto que requiere una inversión de tiempo considerable. Al menos así era para los españoles antes de 2021, año en el que Lendo aterrizó en nuestro país.

¿Qué es Lendo?

Lendo se trata del comparador de préstamos y créditos más importante del norte de Europa. Como decíamos, en 2021 hizo su entrada en el mercado español, donde se ha ganado la confianza de miles de usuarios gracias a sus funciones. Sólo en la capital andaluza Lendo ha registrado casi 8.000 visitantes que han hecho uso de su comparador y han conseguido contratar un préstamo a través de las ofertas que la web les ha hecho llegar.

Para disipar dudas y evitar malentendidos, la web no pertenece a ninguna financiera, por lo que no se trata de ninguna plataforma de préstamo o crédito como sí lo son aquellas entidades con las que colabora. Lendo es simplemente un marketplace de préstamos y su misión es la de buscar las mejores ofertas en relación a la información que el usuario indica en los campos que debe rellenar para ejecutar la comparación. Después de ese proceso, que apenas ocupa unos minutos, el cliente comienza a recibir las posibilidades que las financieras colaboradoras de Lendo les ofrecen. De este modo podrá escoger la más adecuada a sus intereses sin necesidad de solicitar información una a una.

El proceso de contratación es ajeno al comparador, por lo que contra la web no cabe ningún tipo de reclamación motivada por fallos desfavorables a los clientes. De hecho, el propósito original de Lendo es hacer más transparente el sector y ofrecer al usuario la máxima comodidad para obtener una visión global del producto que desea contratar. Desde su propia web podemos acceder a un blog en el que podemos encontrar artículos útiles para adquirir la información que necesitamos a la hora de comprender todo lo que rodea a los préstamos y créditos.

¿Cuánto cuesta actualmente un préstamo personal?

Aunque no podemos hablar de un precio fijo para referirnos al coste de un préstamo personal, actualmente esta cifra oscila entre el 5 y el 20 % en concepto de intereses aplicados sobre las cuotas. Como es sabido por la mayoría, las entidades financieras hacen ganancia en los préstamos a través del porcentaje de interés que imponen, por lo que si queremos saber cuánto nos costará nuestro préstamo sólo tenemos que hacer una cuenta sencilla.

Una vez que la entidad nos ofrezca el desglose de cuotas totales que debemos afrontar y el interés aplicado en cada una de ella, multiplicaremos la cantidad total por el número de cuotas. Toda vez que tengamos el resultado sólo tendremos que restarlo la cifra que solicitamos y el total de la operación será la ganancia que el banco ha obtenido por el préstamo. Unas entidades obtendrán más que otras en función de los intereses, por lo que la recomendación general es busca aquellas ofertas en las que el interés sea lo más bajo posible.

¿Qué condiciones debemos cumplir para obtener un préstamo?

Cada entidad impone unas condiciones específicas a la hora de aprobar o denegar un préstamo, por lo que para saber esta información con certeza debemos hablar directamente con la empresa. Aun así, existen algunas exigencias generales que suelen ser valoradas por todos las financieras y que conviene conocer.

La primera de ellas es demostrar que tenemos unos ingresos mensuales mínimos. Sin ellos raramente aprobarán nuestra solicitud.

La segunda es no aparecer en ficheros de morosidad como CIRVE o ASNEF. No obstante, algunas entidades de préstamo online son más flexibles y no lo imponen como condición excluyente.

Por último, presentar un contrato de trabajo indefinido o de larga duración suele ser favorable por tener relación directa con la primera exigencia. Aun así, tampoco es un excluyente.