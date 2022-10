España se enfrenta a una crisis financiera como no se había visto en más de una década, con la población experimentando en carne propia un aumento en los precios y tipos de interés que no haría más que disminuir el valor de su dinero. Esta situación se estaría viviendo con especial fuerza en el mercado del financiamiento.

Así lo aseguran reportes recientes que detallan un incremento importante en las peticiones para reunificación de créditos. Pero, ¿qué es la reunificación, cómo se lleva a cabo y por qué puede ser beneficiosa para los deudores? Esto es todo lo que debes saber sobre la nueva tendencia que vive el mercado crediticio.

¿Qué es la reunificación?

De acuerdo a BBVA, la reunificación se refiere a agrupar todas nuestros créditos en una sola deuda. Este tipo de operaciones trae consigo dos beneficios aparentes: se simplifica el pago de nuestras deudas debido a que todo forma parte de una misma operación, y se disminuye el gasto periódico ya que se paga una menor cantidad de intereses.

No todo es beneficioso para el deudor ya que, una vez reunificadas sus deudas, el plazo de amortización se incrementa, lo que se traduce en un mayor gasto total por concepto de intereses.

La reunificación se realizará a través de entidades financieras, muchas de ellas especializadas en este tipo de operaciones, que estudiarán nuestro caso y determinarán cuáles son los pasos a seguir. Existirán costos asociados como la apertura de la línea de crédito, multas por cancelaciones anticipadas y, en caso de usar mediadores, comisiones adicionales.

¿Cómo refinanciar a bajo costo?

Debido a que la refinanciación no es más que la solicitud de un nuevo crédito que agrupa al resto de nuestras deudas, llevar a cabo este proceso de forma económica requerirá de un estudio profundo de las opciones disponibles. Eso se debe a que cada empresa contará con productos distintos que variarán de acuerdo a las características de nuestro caso.

También es posible hacerlo mediante especialistas en préstamos como Finbino, donde se engloban las principales entidades financieras del país, sus productos financieros y las condiciones actualizadas de cada uno de estos. Aunque no se disminuya el gasto, sí se simplifica el proceso de búsqueda de forma significativa.

Su crecimiento en España

Pero, ¿cuánto ha crecido el número de solicitudes? Según los reportes previamente mencionados, en los que se tomó información de la Agencia Negociadora, el incremento habría sido de un 16% durante los meses de verano, con un aumento en las aprobaciones que ya rozaría el 30%. Afirman que el número de solicitudes crecería a la par de la inflación, siendo una respuesta a la menor capacidad de pago de la población.

No solo sería una alternativa para los deudores, quienes ya no cuentan con suficientes fondos para hacer frente a sus responsabilidades financieras, sino también para las entidades bancarias, que estarían viendo las reunificaciones como una herramienta adecuada para obtener al menos parte de los beneficios que no podrían obtener con productos tradicionales.

El reporte de la agencia culmina compartiendo el perfil de los deudores propensos a reunificaciones: familias de clase media, con al menos dos personas con empleo, y usualmente solventes. Estas han visto una acumulación en sus deudas, lo que ha llevado a una reunificación que permita una mayor organización financiera.

La reunificación, aunque efectiva, no es más que una señal de que el endeudamiento en España está creciendo de forma significativa, lo que significa que esta tendencia debe ser monitoreada a profundidad para determinar su efecto en el desarrollo económico del país.