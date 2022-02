En una época en la que diferentes plataformas audiovisuales han desbancado al DVD como opción a la hora de disfrutar una película, encontramos las cintas VHS, como Pinocho o El Rey León, en venta desde 50 euros y hasta 50.000 euros.

Es en páginas como Wallapop o Ebay donde podemos encontrar la película VHS de Disney más barata, como es La Sirenita o Blancanieves (que están en venta desde los 50 euros) hasta la película más cara, que es el Rey León (en venta por 45.000 y 50.000 euros).

Las cintas VHS han quedado obsoletas; fueron sustituidas por el DVD que ya tampoco se comercializa. Sin embargo, como todas las modas, los años 90s han vuelto y con ella la codicia de querer tener una de esas reliquias que nos han tenido durante horas pegados a la televisión: una cinta VHS (especialmente de Disney).

La película que se vende con el valor más alto (50.000 euros) es el Rey León; sin embargo, Mary Poppins, Pinocho o Cenicienta le siguen con valores tan altos como 5000, 2000 o 990 euros. Las películas más baratas, desde 50 euros, son La Sirenita, Aladdin, La Bella y la Bestia o Bambi. Además de su compra directa, también podemos encontrar la subasta de estas reliquias, que inicia desde los mil euros.

El valor de la película no se mide solo en si está o no en buenas condiciones o incluso aún precintadas, sino también en si se trata o no de las primeras ediciones. Un retorno a los 90s que a los, aún dueños de estos tesoros, puede salirles muy rentables si desempolvan sus VHS y los ponen en venta.