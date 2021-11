Este jueves, 4 de noviembre, se celebra en todo el mundo el Día del Juguete Erótico. Si bien es cierto que el boom de los succionadores de clítoris ha abierto la conversación en torno a este tipo de productos, la realidad es que en el ámbito masculino todavía quedan muchos tabús por romper.

De acuerdo con una encuesta elaborada recientemente entre más de 700 hombres españoles por LELO, solo tres de cada diez utilizan juguetes eróticos. «El mercado masculino ha crecido en los últimos años, pero todavía tenemos trabajo por delante para dejar atrás algunos de los principales prejuicios que los hombres tienen en torno a este tema», explican desde la marca sueca de bienestar sexual y juguetes eróticos de lujo.

Resultados de la encuesta

Precisamente, esta empresa también quiso saber a través su estudio cuáles son las razones por las que el 70% de los españoles todavía no tiene un juguete erótico en su mesilla de noche.

Más del 45% de los encuestados asegura estar satisfecho con su vida sexual y no cree necesitar un juguete erótico. Además, tres de cada cuatro españoles no están seguros de qué juguete se adapta mejor a sus gustos. Por último, la tercera razón por la que los hombres españoles no tienen un juguete erótico, con un 15%, es, simple y llanamente, que les da vergüenza ir a comprarlo.

¿Cuáles son los motivos?

Sabiendo las razones por las que los españoles no dan el salto a este placentero mundo, ¿cuáles son los motivos por los que sí se animarían a hacerlo? De acuerdo con el estudio, un 62,5% de los encuestados lo haría si su pareja lo sugiriera. Por su parte un 13% lo haría si se lo recomienda un amigo y un 10% si leyera una noticia al respecto en medios de comunicación.

Modelos de juguetes eróticos

Por último, la marca sueca de bienestar sexual quiso saber cuáles son los modelos que probarían en caso de comprar su juguete erótico. La opción más votada fueron los masajeadores de pene. En segunda posición están los anillos vibradores, que se colocan en la base del pene, estimulando el clítoris de la mujer durante el coito. En tercer lugar del ranking se encuentran los masajeadores prostáticos.

