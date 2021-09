El actor barcelonés Jordi Rebelón, quien encarnara al Doctor Vilches en la afamada serie Hospital central, ha fallecido este martes a los 64 años de edad tras sufrir un ictus, según adelanta ABC.

El conocido como ‘George Clooney español’, también ocupó papeles en series como Médico de Familia, aunque triunfó en Hospital Central, serie emitida por Telecinco entre 2002 y 2005 que fue un éxito en audiencia y seguimiento.

En una entrevista al mismo medio que adelanta la noticia, Jordi Rebellón calificaba al Doctor Vilches como un personaje «cínico y duro, con un particular sentido del humor, pero al mismo tiempo tiene momentos de tristeza. muy humanos y tiernos», aunque, inicialmente, «estaba previsto que interpretara otro papel, pero luego conseguí éste», aunque siempre ha señalado que agradecía haber encarnado a este personaje, «porque me ha dado la oportunidad de demostrar mis condiciones como actor y que se me conozca».

