Aprobado el Plan de Recuperación y Resiliencia presentado por España para acceder a los fondos de recuperación NextGenerationEU el pasado 16 de junio por parte de la Comisión Europea, y dada la luz verde a los mismos por parte del Consejo de la UE, ahora toca articular dicha recepción de fondos entre entidades públicas y privadas y ciudadanía en general.

Moncloa ha habilitado un portal para que el acceso a estos fondos sea lo más transparente y sencillo posible ya que para agosto se espera recibir la primera tanda de los mismos, en torno a nueve mil millones de euros, un primer adelanto del total designado para España, el segundo país (después de Italia) más beneficiado por estas ayudas directas e indirectas.

Estamos ante nada más y nada menos 69.500 millones de euros en subvenciones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Esta financiación sostendrá la ejecución de las medidas cruciales de inversión y reforma descritas en el plan de recuperación y resiliencia de España. Desempeñará un papel clave a la hora de facilitar que España salga reforzada de la pandemia de COVID-19.

Pymes y ciudadanía

Los cuatro pilares sobre los que se priorizarán las distintas propuestas para Pymes, entidades públicas y privadas y ciudadanía en general serán los siguientes: una España más verde, más digital, más cohesionada e inclusiva y más igualitaria.

La evaluación de la Comisión concluye que el plan español dedica el 40% de su asignación total a medidas que apoyan los objetivos climáticos. Entre ellas se cuentan medidas para fomentar la movilidad urbana y a larga distancia sostenibles, aumentar la eficiencia energética de los edificios, descarbonizar la industria y reducir la dependencia energética, así como para desplegar nuevas tecnologías para el hidrógeno verde y las energías renovables. Así que, esta línea será prioritaria.

Especial atención a los PERTE

En este Plan de Recuperación y Resiliencia se dedicará un presupuesto y atención muy especial a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) cuya primera tanda ya ha sido aprobada por el Gobierno y se destinará a la creación del ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados mediante el impulso a la industria del automóvil (con fuerte tracción sobre otros sectores económicos), para dar respuesta a la nueva movilidad sostenible y conectada y a la generación de nuevas actividades.

Rutte y Fiscalización

Más allá de las declaraciones que esta última semana realizó el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, sobre la vigilancia que se ha de mantener sobre el uso de los fondos Next Generation EU por parte de España, es cierto que la dispensación de los mismos en diversas etapas estará sujeta a resultados, por lo que se habrá de cuidar muy mucho el buen uso y ejecución de los mismos.

«Ahora no se juzgará por intenciones, sino por objetivos conseguidos, no solo se tratará de una especificación contable, sino del impacto de las acciones. Además, existe en el Reglamento de los fondos europeos un condicionamiento para evitar la corrupción y para promocionar la transparencia. Debe haber visión y estrategia, para llegar todos alineados a buen puerto y juntos, ya no hay tiempo para lo anecdótico», declaraba para Sevilla Actualidad Mikel Landabaso hace unos meses, director del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Sevilla.

