El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves para poner fin al uso obligatorio de mascarillas al aire libre.

Con el avance de la vacunación, el gobierno ha decidido que ya es el momento para relajar ciertas medidas como el uso de las mascarilla al aire libre, Ya que 13 millones de personas tienen la pauta completa.

La mascarilla dejará de ser obligatoria en espacios al aire libre desde el sábado 26 de junio. Se aprobará el próximo jueves en un #CMin extraordinario. La alegría de vivir de los españoles es la alegría del Gobierno. Volveremos a disfrutar de una vida en la calle sin mascarilla. pic.twitter.com/NgjXvfa45D — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 18, 2021

El gobierno se marcó como objetivo conseguir un 70% de inmunidad en la población en el mes agosto. Esta medida está siendo adoptada en otros países de Europa como Francia. «Este será el último fin de semana con mascarilla en los exteriores», ha dicho Sánchez.

En Andalucía, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en una entrevista en Canal Sur Radio afirmó que la relajación del uso de mascarillas en exteriores en Andalucía no se produciría hasta finales de julio o mediados de agosto, «es un debate que no me gusta porque creamos una falsa expectativa de relajación», dijo. También criticó las prisas del presidente del gobierno por relajar esta medida.

