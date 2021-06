El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha concedido una entrevista en Canal Sur Radio donde ha afirmado que la relajación del uso de mascarillas en exteriores en Andalucía no cree que se produzca hasta finales de julio o mediados de agosto, «es un debate que no me gusta porque creamos una falsa expectativa de relajación».

Ha criticado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien afirmó que esta relajación del uso de las mascarillas llegaría «pronto», aunque sin una fecha concreta de cuándo podría ocurrir esto. El Comité de Salud pública iba a abordar este asunto, pero finalmente no se trató y el tema sigue en el aire.

Aguirre sigue defendiendo aplicar esta medida de relajación de las mascarillas en exteriores en Andalucía cuando se consiga el 70% de población vacunada, algo que, si todo sigue como hasta ahora, se alcanzaría a mediados de julio, pero habría que esperar otras dos semanas a que las vacunas hicieran efecto, «hasta entonces no me atrevo a relajar el hábito de poner la mascarilla».

Andalucía sí se podría estar planteando relajar el uso de la mascarilla en algunos lugares concretos como la playa o el campo si se está en núcleos de convivencia y lejos de otras personas.

Ya son varios los territorios de la Unión Europea que han levantado este uso de las mascarillas cuando se esté al aire libre, entre ellos Francia cuya medida entra en vigor hoy.

