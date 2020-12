La UE y Reino Unido alcanzan un acuerdo comercial sobre el Brexit

Hoy se haya alcanzado un acuerdo sobre la futura relación entre la UE y Reino Unido, que ahora la Eurocámara examinará en detalle. “Este acuerdo puede constituir ahora la base para que construyamos una nueva relación”, ha señalado Sassoli, presidente del Parlamento Europeo.

“En pocos días, la legislación europea dejará de aplicarse en Reino Unido. El gobierno británico fue claro al decir que quiere dejar el Mercado Único, la Unión Aduanera, y terminar con la libre circulación. Las decisiones tienen consecuencias: los viajes y el comercio entre la UE y el Reino Unido ya no serán tan fluidos como antes. El gobierno del Reino Unido también decidió no permitir una transición más suave mediante una ampliación del plazo para llegar a un acuerdo”. Además “el Parlamento no aceptará el regreso a una frontera física en la isla de Irlanda; siempre ha sido una prioridad”, ha señalado.

“Independientemente del Brexit, la Unión Europea y el Reino Unido siguen compartiendo valores e intereses comunes. Ambos somos Uniones construidas sobre la democracia y el respeto del Estado de derecho y nos enfrentamos a muchos retos comunes, desde el cambio climático hasta el terrorismo. Este acuerdo es un punto de partida para construir nuestra nueva relación”, ha concluido el presidente del Parlamento Europeo.