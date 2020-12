Hasta las 23:59 horas del 6 de enero, no se podrá salir de la Comunidad Autónoma

Los encuentros durante las fiestas navideñas y de noche vieja no deberán superar las 10 personas (niños incluidos) y el toque de queda para estar en casa se fija a las 1:30 horas los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. En esta ocasión, y siempre que no sirva de precedente, los desplazamientos para visitar familiares y amigos no exigirán justificantes.

Sigue en directo la rueda de prensa de Salvador Illa tras el Consejo Interterritorial de Sanidad.

“Vamos a evitar aglomeraciones en Navidad”, así que se acuerda que cada Comunidad Autónoma tome medidas en consecuencias. En cuanto a las cabalgatas, solo se permitirán aquellas estáticas, en caso de existir. Aún así, “estas Navidades tendremos que quedarnos en casa, serán diferentes a todas las anteriores”, sostiene Illa.

Por otro lado, los estudiantes podrán volver a casa y esperemos que se “evite comida y bebida en vía pública”, eso sí, se ruega que se extremen las medidas de higiene y prevención 10 días antes de su desplazamiento a casa.

En esta línea, Sanidad recuerda que hay que tomar los datos con mucha prudencia porque, a pesar del descenso de contagios, “España aún está en una incidencia de más de 350 infecciones por Coronavirus por 100.000 habitantes y nos hemos marcado llegar a 25, queda aún recorrido”.

Allegados, familiares y amigos

En cuanto a la definición de “familiar”, el ministro Illa en la rueda de prensa realizada tras el Consejo Interterritorial ha apelado a la sensatez, extendiendo el concepto de familiar a aquellas personas con especial relación por lazos de amistad o familiar, no estrictamente marcada por apellidos, aunque pide por favor que haya conciencia porque “diciembre es un mes que se presta a la movilización de muchas personas”.

Francia pide que se cierren las pistas de esquí

El ministro Illa ha asegurado que aún no se ha tomado ninguna medida al respecto, pero que están en continuas comunicaciones con sus homólogos en toda Europa.