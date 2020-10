Isabel Díaz Ayuso denunciaba la falta de criterios para confinar Madrid en comparación a otras comunidades en el Programa de Ana Rosa, en Telecinco.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que la diferencia de criterios del Ministerio de Sanidad respecto a otras comunidades como Galicia o Andalucía es que «en Madrid la gente no quiere estar subvencionada, por eso viene lo mejor de España». Además, ha declarado que los presidentes de Andalucía y Galicia harían lo mismo si estuvieran en su situación. «Si de repente intervienen todas las capitales de provincia de Andalucía o todas las capitales de provincia de Castilla y León, como me han hecho a mí con la práctica mayoría de las ciudades de Madrid, dirían exactamente lo mismo».

Díaz Ayuso mostraba su rechazo ante las medidas del ministro de Sanidad Salvador Illa «Me demuestran muchísimos días que estas decisiones, por difíciles que sean, representan a mucha gente que no quiere que le cambien España por la puerta de atrás, que no quiere ver cómo pierden sus negocios sin que nadie levante la mano. Es a las personas a las que me debo», ha manifestado.