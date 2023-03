Adriana González es una joven venezolana que lleva viviendo en España ocho años y ha tenido que enfrentarse a una grave agresión xenófoba tanto verbal como física tras un accidente que ni ella había provocado.

Los hechos ocurrieron durante la noche de este miércoles en Alicante, cuando dos mujeres bajo los efectos del alcohol chocaron contra el coche de Adriana al circular en el carril contrario. Cuando las dos mujeres ebrias se bajaron del coche y se percataron de que Adriana era latinoamericana, comenzaron las agresiones.

«Eres una indígena machupichu, aquí en España eres una puta basura, eres una mierda. Yo tengo los ojos azules» fue lo que una de las agresoras le dijo a Adriana. La víctima grabó todo el acontecimiento con su móvil. Más tarde las agresoras pasaron a las manos y una de ellas comenzó a golpear el coche de Adriana con su bolso para luego propinarle un golpe a ella.

El acompañante de la víctima también recibió agresiones al percatarse las dos autoras del suceso de que estaba llamando a las autoridades. «Me tiraron al suelo, golpearon, arañaron, mordieron. Llevo ocho años en España y si me hubieran dicho que esto me iba a pasar, no lo hubiera creído» declaró en un posterior vídeo Adriana, que asegura que ha denunciado a las dos conductoras ebrias tanto por la infracción vial del accidente como por delitos de odio por la agresión xenófoba.