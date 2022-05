La coalición andalucista Andaluces Levantaos ha presentado un recurso contencioso administrativo a la resolución de la Junta Electoral de Provincial de Granada que daba validez a la candidatura de la alicantina Macarena Olona por Vox. Andaluces Levantaos recurrió ante la Junta Electoral su candidatura al considerarla «fraude de ley» señalando que el empadronamiento de la candadita en Salobreña era irregular.

La Junta Electoral resolvió que su inscripción en el censo electoral son actos «administrativos en firme». Olona que se empadronó en Salobreña en noviembre para poder concurrir a las elecciones andaluzas. Todo ello, a pesar de que no residía en esta localidad granadina y que además se está tramitando su baja del padrón municipal. La resolución de la Junta Electoral Provincial asegura que no está acreditado que se haya dejado sin efecto el empadronamiento sino tan solo que se ha iniciado los trámites.

Publicado originalmente en En Andaluz

La Junta Electoral Provincial «no encuentra obstáculo legal alguno para la proclamación de la candidatura cuestionada, con rechazo de la solicitud de su anulación ejercida por Andaluces Levantaos». Entiende que «resolver de otro modo comprometería garantías constitucionalmente reconocidas como el principio de legalidad, de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad, así como suponer un quebranto del derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos».

En este sentido, Modesto González, candidato de Andaluces Levantaos, ha solicitado que «se practiquen las diligencias administrativas» para sacar a la luz que Olona no puede estar empadronada en esa vivienda. y que no puede ser candidata en la elecciones andaluzas. «Alguien que quiere representar a los andaluces no puede llegar a ser candidata incumpliendo la ley». «Esperamos que el contencioso administrativo nos sea favorable».

Datos móviles, médico y domicilio fiscal

Modesto González ya lanzó por redes sociales un reto público a Olona: «entregue su teléfono móvil para que se haga una geolocalización GPS y se demuestre cuánto tiempo durante estos últimos seis meses haen Salobreña. Si hay al menos seis días retiraremos el procedimiento judicial, solo pedimos seis días en un periodo de 6 meses. Es algo muy sencillo». En este sentido, la denuncia interpuesta por Andaluces Levantaos solicita que el tribunal reclame a la señora Olona algunas pruebas con la que se pueda probar su vecindad en Salobreña, como por ejemplo registro sanitario en su médico de cabecera, la geolocalización de su teléfono móvil, su domicilio fiscal, informe sobre los paquetes, cartas o notificaciones recibidas en la vivienda, el alta de luz o el contrato de agua…

El equipo jurídico de Andaluces Levantaos espera que el caso pueda atenderse con celeridad por las circunstancias tan características que acontecen, al tratarse de una decisión que puede alterar la participación de Olona en la candidatura de Vox. «Si no puede demostrarse su residencia durante estos seis meses en Salobreña no cumplirá el precepto legal de ser vecina de esta tierra y residir aquí, por tanto no reunirá las condiciones que establece la Ley Electoral de Andalucía para poder formar parte de una candidatura”, explica Modesto González.

Según la Ley para poder participar de los procesos electorales y tener capacidad para ser electa es necesario vivir en Andalucía, y un documento del padrón no es suficiente para acreditar la residencia porque un alta puede haberse producido en fraude de ley, como es el caso, con el único fin de engañar a la administración para obtener un interés personal.

«Confiamos en la justicia y en el principio de igualdad ante la Ley. Las normas nos vinculan a todos y nadie pueda saltárselas ni manosearlas a su antojo. No vamos contra nadie, tomaríamos la misma determinación con cualquier candidato que no cumpliera con la norma. Defendemos a Andalucía y a los andaluces, no podemos consentir que traten de saltarse la ley y reírse de esta tierra mintiendo en un Ayuntamiento y presentando luego ante la administración electoral un documento basado en una falsedad. Andaluces Levantaos no va a permitir que la señora Olona y Vox se rían de esta tierra», finaliza modesto González.