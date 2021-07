Protección Civil y Emergencias han alertado por calor extremo y temperaturas de más de 40 grados este fin de semana en Sevilla. Además, en el valle del Guadalquivir, el domingo se podrían superar puntualmente los 44ºC. Las temperaturas mínimas serán también elevadas. El Ministerio del Interior ha alertado también sobre posibles incendios forestales.

En Sevilla la previsión no mejora. Para este viernes se esperan 38 grados de máxima, pero no será hasta el sábado cuando el termómetro alcance su tope: 42 grados. El domingo, por su parte, no dará tregua y tan solo descenderá 1ºC.

La Agencia Estatal de Meteorología advierte de riesgo importante, con alerta naranja, por altas temperaturas en la campiña sevillana. La alerta se mantiene todo el fin de semana.

Alerta naranja por fuertes vientos costeros en Cádiz

El aviso naranja se extiende también a Cádiz, pero no por altas temperaturas. Se esperan este fin de semana fuertes rachas de vientos costeros, de hasta 60 km/h, en todo el litoral gaditano. El levante se impondrá durante el sábado y el domingo, tal y como predice AEMET.

Altas temperaturas en todo el territorio

Se espera que las altas temperaturas afecten a gran parte de la Península y Baleares. El litoral Cantábrico y Galicia quedarán, en principio, al margen de esta situación.

Asimismo, el riesgo de incendios forestales es prácticamente generalizado, por lo que es muy importante extremar las precauciones.

También hay previsión de fuertes vientos costeros en el Estrecho y litoral de Cádiz.

Recomendaciones

Debido al calor extremo de este fin de semana en Sevilla, el Ministerio del Interior lanza una serie de recomendaciones a tener en cuenta. Limitar la exposición al Sol es la primera y fundamenta. Mantenerse en un lugar bien ventilado y realizar comidas ligeras y frescas, son otros de los consejos que indica. Además, recalca la importancia de beber agua o líquidos.

Vestir con ropa clara y cubriendo la mayor parte de piel posible podrá evitar las quemaduras, además de la aplicación de protección solar.

Es fundamental evitar esfuerzos físicos durante las horas centrales del día, además de cuidar de las personas más mayores o enfermas, o aquellas que vivan solas.

