Con motivo del 116 Aniversario de la creación del Real Betis Balompié, el club de fútbol ha hecho público un curioso producto: un test de embarazo verdiblanco. Adornado con los dos colores del Betis, la peculiar prueba de embarazo lleva el nombre de Test Bético, así como puede apreciarse su escudo tanto en la caja como en la prueba en sí.

«¡Hoy celebramos el nacimiento de nuestro Club! Y qué mejor forma de hacerlo que recibiendo a los futuros béticos con los colores que nos representan», ha publicado el club en su página web.

En un spot publicitario colgado en las redes sociales, el Betis ha compartido el producto conmemorativo con un video que no ha tardado en generar reacciones. «Yo en mi vida tenía pensado ser madre, pero viendo esto ahora…» decía un usuario.

𝘋𝘦 𝘱𝘢𝘥𝘳𝘦𝘴 𝘢 𝘩𝘪𝘫𝘰𝘴. pic.twitter.com/o44mNJrp7U — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 12, 2023

Probablemente muchos se pregunten si el test funciona como una prueba normal. La respuesta es que no. Según las palabras del propio club, se trata de una «simulación no real de un test de embarazo». Se indica un resultado positivo por defecto y se recalca que no es una prueba válida.