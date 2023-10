Casi un centenar de nombres, los más representativos actualmente en las letras nacionales e hispanoamericanas, se darán cita en Sevilla durante la próxima Feria del Libro 2023, cuya programación tendrá lugar entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre próximos. Así lo han dado a conocer hoy la delegada de Cultura, Minerva Salas, y el presidente de la Asociación Feria del Libro, Rafael Rodríguez, en un acto en el que han participado también el director de la Feria del Libro, Rafael Jurado, y el diputado de Cultura, Casimiro Fernández.

A lo largo de diez días de celebración, la FLS 2023, que co-organiza el Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla, compaginará su actividad tradicional, repartida entre sus escenarios habituales de la Plaza Nueva y la Plaza de San Francisco, con la de la segunda edición de Hispalit, Festival del Libro en Lengua Española, en el que destacan diálogos que buscan la interacción entre la literatura y otras disciplinas artísticas. Por este festival, que se ha integrado de manera natural en la programación de la Feria del Libro, pasarán los grandes nombres de la literatura contemporánea, entre ellos, autores y autoras que han sido premiados con los principales reconocimientos literarios.

Ése es el caso del Premio Cervantes, Sergio Ramírez, que junto con Sara Mesa, Isabel Coixet y Mariana Enríquez se darán cita el miércoles 1 de noviembre en Hispalit, en una jornada de altura que abre este Festival del Libro en Lengua Española. En concreto, Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1972) será el encargado de inaugurar oficialmente la cita. Ramírez fue el primer autor centroamericano en obtener este galardón en 2017 por «su capacidad de reflejar la viveza de la vida cotidiana convirtiendo la realidad en una obra de arte». El escritor, que también fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, se encuentra ahora desposeído de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega, una circunstancia que comparte con otros cientos de ciudadanos nicaragüenses, entre ellos, la escritora Gioconda Belli.

Por su parte, Sara Mesa e Isabel Coixet mantendrán un diálogo bajo el epígrafe De la novela a la pantalla, adaptaciones y reescrituras, que ahondará en la reciente adaptación de Un amor por parte de la cineasta. La película, estrenada en el pasado festival de San Sebastián, está basada en la novela homónima de Sara Mesa (Madrid, 1976), elegida como libro del año 2020 por medios como El País, El Cultural y La Vanguardia.

La escritora de la «nueva narrativa argentina» Mariana Enríquez (Buenos Aires, 1973) estará en Hispalit con Lo inquietante: temores y tinieblas que nos atrapan, un diálogo que acompaña los grandes temas presentes en su literatura. The Washington Post dijo de Nuestra parte de noche (2019), Premio Herralde en 2019, que es «una obra maestra del terror sobrenatural» y The New York Times la definió como «una estrella del rock de la literatura». La escritora de terror contemporáneo acaba de publicar Porque demasiado no es suficiente, un libro de no ficción que relata su fenómeno fan con la banda Suede.

La jornada del jueves 2 de noviembre estará marcada por la presencia de Miguel Gane, Dimas Prychyslyy, Manuel Jabois, Azahara Alonso, Ana Penyas y Borja González. Miguel Gane y Dimas Prychyslyy darán vida al diálogo Otras lenguas, mismas letras, para conversar sobre el poder transfronterizo de la literatura más allá de la lengua. Miguel Gane (Leresti, Rumanía, 1993), es uno de los poetas más mediáticos en la actualidad gracias a su popularidad en redes sociales. La piel en los labios fue el libro de poesía más vendido en España en el año 2020. Dimas Prychyslyy (Elisavetgrado, Ucrania, 1992), ha obtenido recientemente el Premio de Novela Ateneo Joven por Cuchara cuchillo tenedor.

Manuel Jabois y Azahara Alonso serán los protagonistas de La pausa y la inmediatez, dos visiones literarias, un diálogo unido por el tratamiento del concepto tiempo que ambos autores indagan en sus últimos libros. El periodista y escritor Manuel Jabois (Sanxenxo, Pontevedra, 1978), colaborador habitual de El País y Cadena SER, acaba de entregar nueva novela, Mirafiori, tras Malaherba (2019) y Miss Marte (2021), un relato de fantasmas que habla sobre los efectos del tiempo en las relaciones y en el amor. La escritora y filósofa asturiana Azahara Alonso (Oviedo, 1988), tras publicar el libro de aforismos Bajas presiones y el poemario Gestar un tópico, ha presentado en 2023 la novela Gozo, en la que en la que reflexiona sobre la vida y el trabajo bajo el paraguas del capitalismo y cómo repensar el concepto del tiempo.

Dos premios nacionales del cómic, Ana Penyas y Borja González estarán conversando en De viñetas y otras narrativas visuales. La ilustradora Ana Penyas (Valencia, 1987), primera mujer en ganar el Premio Nacional del Cómic en 2018 por Estamos todas bien (Salamandra Graphic), aborda temas como la memoria histórica desde la cotidianidad de las mujeres; o el turismo y su impacto en el urbanismo y en las vidas corrientes, en el ensayo gráfico Todo bajo el sol. Borja González (Badajoz, 1982), reciente Premio Nacional del Cómic en 2023 por Grito nocturno (Reservoir Books), encierra en su obra narrativas atmosféricas en las que el tiempo y el espacio se detienen, con estéticas medievales cercanas al folk horror y al terror clásico.

El viernes 3 de noviembre estarán en Hispalit Alana S. Portero, Rosario Villajos, Laura Ferrero, Miguel Ángel Oeste, Mario Obrero y Erika Martínez. Alana S. Portero y Rosario Villajos formarán parte del diálogo La escritura del cuerpo: identidad, reflejos y la construcción del yo. Alana S. Portero (Madrid, 1978), firma uno de los grandes libros del año, La mala costumbre (Seix Barral), un texto que retrata la infancia y la juventud trans en un barrio obrero de Madrid. La educación física (Seix Barral), de Rosario Villajos (Córdoba, 1878), ha obtenido el Premio Biblioteca Breve 2023, un retrato sobre una adolescente que busca su identidad a través de su propio cuerpo.

Laura Ferrero y Miguel Ángel Oeste serán los encargados de conversar en el diálogo titulado La familia, ese turbador hábitat literario. Ambos autores se aproximan a la familia en sus últimas obras: Laura Ferrero (Barcelona, 1984), lo hace desde Los astronautas (Alfaguara), una exploración de los traumas del vacío familiar, y Miguel Ángel Oeste (Málaga, 1973) lo hace en Vengo de ese miedo (Tusquets), sobre las secuelas que deja el maltrato en un hijo.

Mario G. Obrero y Erika Martínez protagonizarán De la mirada poética a la realidad literaria. Mario G. Obrero (Madrid, 2003), se convirtió en el poeta más joven en ganar el Premio de Poesía Loewe y Erika Martínez es poeta y doctora Filología Hispánica por la Universidad de Granada. En 2009 obtuvo el I Premio de Poesía Joven Radio Nacional de España.

El sábado 4 de noviembre estarán en Hispalit Silvia Hidalgo, Greta García, Santiago Roncagliolo, Fernando Iwasaki y Fernando Aramburu. Enfadadas: un diálogo sobre la furia en la literatura, será el tema que tratarán las escritoras sevillanas Greta García, autora de Solo quería bailar (Tránsito) y Silvia Hidalgo, reciente ganadora del Premio Tusquets por Nada que decir y autora, también con Tránsito editorial, de Yo, mentira, su aclamada novela.

Los autores peruanos Santiago Roncagliolo (Lima, Perú, 1975) y Fernando Iwasaki (Lima, Perú, 1961), conversarán en El puente literario que cruza el Atlántico; mientras que Fernando Aramburu, Premio Nacional de Narrativa 2017, y autor de la multipremiada novela Patria y absoluto éxito comercial con más de un millón de ejemplares vendidos sólo en España, ofrecerá una clase magistral. El domingo 5 de noviembre, Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957) cerrará Hispalit con el diálogo De la reinvención del español o la reinvención de la literatura Iberoamericana.

Luis Landero abre la FLS23

Por su parte, la apertura oficial de la FLS23 correrá a cargo del escritor Luis Landero, último Premio Nacional de las Letras. El escritor extremeño dará el pistoletazo de salida a estos diez días con una conversación que mantendrá con el periodista Jesús Vigorra y en la que reflexionará en torno al papel del escritor en la sociedad.

En el momento de la concesión del Premio Nacional de las Letras, hace menos de un año, el jurado destacó a Landero como «creador de numerosas ficciones con personajes y atmósferas de gran expresividad y excelente escritura recuperando la tradición cervantina con dominio del humor y la ironía e incorporando con brillantez el papel de la imaginación”. Además, el jurado señaló que Landero «pertenece a la primera generación de la democracia española y ha jugado un papel fundamental en la renovación de nuestra literatura».

Landero ha publicado 16 libros, de ellos 11 novelas, que se encuentran entre los más relevantes de la literatura española de los últimos 30 años, ocupando un lugar destacado y enormemente personal en la llamada “nueva narrativa española”. Su primera novela, Juegos de la edad tardía, publicada en 1989, obtuvo el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica. Entre otras obras destacan Caballeros de fortuna (1994, Tusquets), El mágico aprendiz (1999, Tusquets), El guitarrista (2002, Tusquets), Retrato de un hombre inmaduro (2009, Tusquets), Absolución (2012, Tusquets), La vida negociable (2017, Tusquets), Lluvia fina (2019, Tusquets), El huerto de Emerson (2021, Tusquets) o Una historia ridícula (2022, Tusquets).

Marta Sanz, Vanesa Monfort, Andrés Trapiello, Alfonso Guerra y Eva Díaz Pérez, más nombres propios en la FLS 2023

Además, la Feria del Libro de Sevilla 2023 será el escenario por el que desfilen algunos de los escritores más relevantes del panorama editorial, autores de todos los géneros que han elegido el emplazamiento sevillano de la Plaza Nueva en la cita libresca de otoño más importante del país, para presentar sus nuevas creaciones literarias.

De este modo, la programación se abre el viernes 27 de octubre con la presentación de La hermandad de las malas hijas, de Vanesa Montfort (Plaza y Janés). Este mismo día, el escritor y periodista argentino Alan Pauls conversará con el periodista andaluz Alejandro Luque.

El sábado 28 de octubre, el político e intelectual Alfonso Guerra tiene una cita en su ciudad natal para la presentación de su último libro, La rosa y las espinas (La Esfera de los Libros), mientras que, en el mismo tono, el escritor Andrés Trapiello habla en torno a su libro de memorias Éramos otros (Ed. el Arrabal).

El domingo 29 de octubre, la Feria del Libro de Sevilla tendrá nombre de mujer, con la participación de algunas de las voces femeninas más importantes de la literatura actual. En el terreno de la poesía, Carmen Camacho estrenará los versos de su nuevo poemario, La mujer de enfrente (Maclein y Parker), y Marta Sanz hablará en torno a Corpórea. Poesía 2010-2022 (Ed. La Bella Varsovia). Por su parte, la flamante Premio Tusquets de Novela 2023, Silvia Hidalgo, charlará en torno a su trabajo Nada que decir, por el que se le ha concedido este galardón.

Sin salir del territorio poético, tendrá lugar la presentación de Poesía reunida, de Carlos Edmundo de Ory (Galaxia Gutenberg), con la participación de Jaume Pont y Jordi Doce.

El lunes 30 de octubre, la Asociación Feria del Libro de Sevilla hará entrega de sus premios anuales (Premios Feria del Libro), en lo que será un homenaje al poeta sevillano recién desaparecido Francisco Vélez, uno de los grandes valedores de la cita literaria sevillana.

El periodista y escritor Sergio del Molino hablará en torno a la memoria a partir de la reedición de La Hora Violeta (ed. Alfaguara) y Raquel Perera presentará Para que no te olvides (Espasa), un libro dedicado a sus hijos en el que afronta las claves de la maternidad.

También habrá poesía el lunes, con la presentación de El desorden del canto, semblanza de Vicente Núñez a cargo de Juan Lamillar. Intervienen el autor y José de María Romero Barea.

El martes 31 de octubre tendrá lugar la presentación de los premios Ateneo de Sevilla de novela, José Luis Gil Soto y Dimas Prychyslyy (Algaida) y el jueves 2 de noviembre, otro sevillano, Félix G. Modroño, dará a conocer La ciudad de la piel de plata (Destino). Acompaña al autor Pepe da Rosa.

El poeta cordobés Joaquín Pérez Azaústre presenta el viernes 3 de noviembre El querido hermano (Galaxia Gutenberg), de la mano, de nuevo en la Feria, de Alfonso Guerra.

Para el último fin de semana, dos platos fuertes: La presentación de Los viajeros del Continente (Galaxia Gutenberg), la nueva novela de la escritora sevillana Eva Díaz Pérez (el sábado 4 de noviembre) y el encuentro con Isabel Castell y Laura Hojman en torno a El tejido de los sueños, de Remedios Varo (Renacimiento), también previsto para ese mismo sábado.

Literatura infantil y juvenil: De Mar Benegas y Raquel Díaz Reguera a Pablo Carbonell

Igualmente, la Feria del Libro de Sevilla revalida este año su compromiso con la infancia y el público familiar. Lo hará con una de las programaciones más amplias dedicada a los primeros lectores, con la presencia y participación de algunos de los autores más demandados en el género de literatura infantil y juvenil.

En primer lugar, la FLS 2023 abrirá la programación para los más pequeños el sábado 28 con la celebración de un cuentacuentos a cargo de Mar Benegas, poeta y escritora que recibió el Premio Cervantes Chico en 2022, concedido por el Ayuntamiento y la Universidad de Alcalá de Henares. Igualmente, la ilustradora sevillana Raquel Díaz Reguera, con más de 15 álbumes publicados con distintas editoriales, tendrá protagonismo en la mañana del domingo 29 de octubre, con el encuentro de la autora con sus lectores, que aprovechará para presentar ¡Por fin has abierto este libro! Soy Julia Mortimort, el nuevo libro de la exitosa serie Julia y los Mortimort.

En el apartado de cuentacuentos, la Feria del Libro de Sevilla contará con las voces de Diego Magdaleno (viernes 27 y sábado 28) y José Carlos Román García (miércoles, 1 de noviembre). Asimismo, el último fin de semana será el turno de Eva Torres Belinchón, con el cuentacuentos A veces me desdibujo; el cuenta-teatro La cena del león, con José Morales García; y El pequeño Camarón, de Juana Rodríguez.

Del otro lado del charco, visita la Feria el chileno Marcelo Simonetti, conocido por sus novelas juveniles La máquina de imaginar cosas, La rebelión de las letras y Tito, entre otras. Presentará su libro Los migrantes (Kalandraka). Asimismo, la Fundación José Manuel Lara colabora con la programación infantil de la FLS 2023 el jueves 2 de noviembre con el último encuentro de la temporada del ciclo Club de lectura verdiblanca, que pertenece al proyecto Cuento con mi equipo, organizado junto a la Fundación Real Betis Balompié.

Pero, sin duda, uno de los platos fuertes será el protagonizado por el polifacético Pablo Carbonell, escritor, cantante y cineasta, que debuta en la literatura infantil con la versión infantil de su conocida canción Mi agüita amarilla (de la editorial sevillana Babidi-bú), que hizo famosa en la década de los 80 con su grupo Los toreros muertos (martes, 31 de octubre).

Si hablamos de programación infantil, la colaboración del Grupo Anaya con la Feria del Libro de Sevilla también se renueva esta edición, con la organización de la actividad Velázquez, el misterio de la luz en la Fundación Cajasol, concertada con centros de enseñanza (viernes, 27; lunes, 30; martes, 31; jueves 2 de noviembre y viernes 3 a las 12.00 horas). Los escolares acabarán su actividad con un paseo por la Feria del Libro y un acto organizado por el Ayuntamiento de Sevilla en la carpa de la Plaza Nueva.

Igualmente, Anaya prepara para el primer fin de semana Los cuentos del señor Búho, narración teatralizada de cuentos de tradición oral (sábado 28 de octubre a las 11.00 en el Espacio UNIA), mientras que para el sábado 4 de noviembre presenta Abracadabra. Presentación de los personajes del libro de la editorial Bruño (11.00 horas en el Espacio UNIA); y Cinco décadas Sentando Cátedra el domingo 5 en el mismo espacio y a la misma hora.

María Hesse, el hechizo de la lectura

La ilustradora y autora andaluza María Hesse (Huelva, 1982) es la autora del cartel de la Feria del Libro de Sevilla 2023, para el que ha tomado como inspiración -en un cartel colmado de lirismo- la idea de utilizar la literatura como base en la que se apoyan muchas otras disciplinas artísticas. Con este punto de partida, Hesse centra su trabajo en la figura multidisciplinar de Remedios Varo, una voz femenina de enorme potencia que, además, vuelve a estar de actualidad: la reedición de su obra escrita, una gran exposición internacional en Chicago y numerosos artículos en la prensa nacional ponen de manifiesto la vigencia de la figura y la obra de Varo en el mundo.