La asociación ‘sevillasemueve’ ha presentado este viernes en el Caixaforum Sevilla la programación oficial de la Noche en Blanco 2022, novena edición de la cita organizada

por la entidad ciudadana y que se celebrará el próximo viernes, 7 de octubre, con más

de 120 actividades.

Con el objetivo de retomar la cita, tras el parón de los dos años anteriores por el COVID, la Noche en Blanco de Sevilla 2022 volverá a dar el pistoletazo de salida al otoño cultural de la ciudad, con la intención de llegar a nuevos públicos y de acercar la ‘noche de la cultura’ a otros barrios diferentes al centro -que es donde se reúnen el grueso de las actividades-. Así, por ejemplo repite por segundo año el antiguo Monasterio de San Jerónimo, hoy centro cívico municipal, con visita y performance organizadas por los propios vecinos de la zona.

Como novedad, y también fuera del centro de la ciudad, la Fundación Cruzcampo -que además es uno de los patrocinadores del evento- realizará una visita y experiencia cervecera en su factoría situada en Nervión. También son novedades este año en la programación las visitas organizadas por el Ayuntamiento a la recién restaurada Torre de Don Fadrique, en el espacio Santa Clara, donde precisamente se realizará el acto inaugural de la Noche en Blanco de Sevilla 2022 el próximo viernes 7 de octubre; el Colegio Oficial de Arquitectos se incorpora con la exposición ‘Eutopía y dispersión’; o el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompie, que realizarán un tour por sus estadios y visitas a sus museos.

A los grandes museos y espacios de la ciudad que ofrecerán actividades durante esa noche, como el Museo de Artes y Costumbres, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC); el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía; el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH); la Biblioteca Infanta Elena; el Pabellón de la Navegación (pertenecientes a la Junta de Andalucía); el Antiquarium; el Centro de Cerámica de Triana; el ya mencionado espacio de Santa Clara con la Torre de Don Fadrique; el Espacio Turina; la Sala Atín Aya; el Alcázar de Sevilla; la Casa Consistorial (del Ayuntamiento hispalense) o la Casa de la Provincia y el Conjunto monumental de San Luis de los Franceses (de Diputación); junto con las actividades programadas por Fundación Cajasol; el Museo Martítimo de la Torre del Oro; la Catedral de Sevilla; el Museo de Bellas Artes; Facultad de Bellas Artes; las visitas al Parlamento de Andalucía que también repiten

por segundo año; Fundación Tres Culturas; el Archivo de Indias; Teareo de la Maestranza, que abre por primera vez la sala Manuel Castillo, Acuario de Sevilla o las actividades realizadas por el Caixaforum, Metro de Sevilla o Museo Casa de la Ciencia (los otros tres patrocinadores de la Noche en Blanco 2022), se unen propuestas de cine, teatro, artesanía, fotografía, música y pintura de toda índole.

Caben destacar las actividades que ofrecerán Caixaforum Sevilla, con la exposición ‘Homo Ludens’, los ‘encuentros con Crhistian Flores, microconciertos ‘2BigViolins, o la exposición ‘Talking Brains’; también las propuestas por el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, con ‘La travesía de la Victoria’ o ‘En busca del tesoro de las Islas Molucas’; o las que se van a desarrollar en las instalaciones de Metro de Sevilla como ‘Puerto de Indias, parada en Sevilla: Músicas del mundo’ (en la estación de Plaza de Cuba), teatro breve de la Escuela Teatro San José (en la estación Puerta de Jerez), o el concierto Gonzalo de Cos (en la estación del Prado de San Sebastián).

Tampoco nos podemos olvidar de las actividades que se desarrollarán en varios de los centros cívicos de la ciudad (que son espacios municipales) como lo ya mencionado en el Monasterio de San Jerónimo; el Centro Cívico Las Columnas, con visita a la exposición ‘El navegante, el regreso’, exposición colectiva alrededor del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo; o el Centro Cívico Las Sirenas, que ofrecerá una visita a la exposición ‘El tiempo de vivir’; exposición multidisciplinar del colectivo Colectiva Arquetipo XXI, visita a la exposición fotográfica ‘Resiliencia con pacientes de cáncer después del COVID’ y la charla de la exposición ‘Resiliencia con pacientes y supervivientes’.

El resto de la programación de la Noche en Blanco de Sevilla 2022

A las propuestas de galerías de vanguardia como la exposición de fotos en El Pez Cámara, en la Plaza del Pelícano; visitas a los talleres de Pelícano Ahora; el taller de escultura de Carmen Calleja Martín o de Marcos Domínguez Alonso; las propuestas de la Asociación La Revuelta; o de Cobertura Photo, las actividades musicales y de danza de Fundación Tres Culturas, Sevilla Swing, Juventudes Musicales, entre otros, se unen las tradicionales rutas culturales y actividades que realizarán los ya queridos para la Noche en Blanco de Sevilla Engranajes Culturales, Ispavilia, Conocer Sevilla, Sevilla Museo Vivo, El Contraguía.. rutas cofrades, Sevilla Legendaria, Acompañarte, Sevilla a la Carta, Mirar Sevilla, Conoce mi Ciudad, GuiArte, Sevilla Conmig, Sevilla Sightseeing, Atrium Cultura, Alante Tours, Sevilla 365, Naturanda, Molarte, Artépolis o las actividades de Paseos de Arte.

También destaca la elevada propuesta cultural que ofrecerán templos, hermandades y cofradías como las de la Iglesia del Salvador, Catedral de Sevilla, Hermandad de la Macarena, Hermandad de la Divina Pastora, La Sagrada Mortaja, Hermandad de San

Hermenegildo, Hermandad Servita, la de la Vera Cruz, la de La Lanzada, Hermandad de Resurrección o el Museo del Santo Ángel de Sevilla.

Apoyo de las administraciones

La presentación de la programación contó con la participación del alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz Martínez; la directora general de Museos y

Conjuntos Culturales de la Junta de Andalucía, Aurora Villalobos; el diputado del área

de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Alejandro Moyano Molina; el director del Caixaforum Sevilla, Moisés Mª Roiz; el presidente de la entidad organizadora de la Noche en Blanco, ‘sevillasemueve’, Manuel Fernández; y el coordinador de la Noche en Blanco de Sevilla 2022, Rafael Ruiz. Manuel Fernández, presidente de ‘sevillasemueve’ señaló que «nos sentimos muy satisfechos de haber retomado la organización de la Noche en Blanco tras dos años de parón debido al COVID. Sabíamos que no sería fácil tomar de nuevo el pulso a la actividad cultural, pero en el sector se notan las ganas de volver a mostrarse a la ciudadanía con toda su energía, como de hecho lleva meses haciéndose, por lo que tenemos la seguridad de que volverá a ser una noche de éxito para la cultura

sevillana».

De su lado, Rafael Ruiz, coordinador de la Noche en Blanco de Sevilla, indicó que «la organización de la Noche en Blanco de Sevilla quiere destacar que el evento, a pesar de las circunstancias de los últimos años, se ha convertido en un hito social que aglutina de manera transversal a la sociedad sevillana en torno a la cultura. Tanto las entidades que han venido aportando su granito de arena edición tras edición, así como las nuevas incorporaciones demuestran la importancia de este evento y del tejido cultural en nuestra ciudad. Hemos de recordar, sin embargo, que la Noche en Blanco no es más que un escaparate de la cultura que está, y debe estar, presente los otros 364 días del año».

Por su parte, el director de Caixaforum Sevilla, Moisés Roiz, señaló que “la Noche en Blanco es de esas cosas que, cuando llega el verano, se pregunta la gente cómo va, y eso es un signo de que ha calado. Gracias a Caixaforum por poder celebrarse en La Cartuja, que es un ámbito cultural cada vez con más peso. Le decimos a la ciudad ‘hola, estamos aquí de nuevo’, y ofrecemos una noche cultural, abierta a losciudadanos. Y gracias también a ‘sevillasemueve’ por la propia organización”.

Aurora Villalobos, directora general de Museos y Conjuntos Culturales, recalcó que «es una actividad que ha calado en Sevilla y que es necesaria. Todos debemos sumarnos, instituciones y administraciones, hay que sentirlo como algo propio. En este sentido, colaboramos con el Pabellón de la Navegación, de gran valor arquitectónico, o con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que es el laboratorio del mañana. También

tenemos visitas teatralizadas en La Cartuja. Encontrar lo cotidiano fuera de horario tiene su encanto, sobre todo para la gente más joven. Hay que destacar también el Parque de María Luisa, con espectáculos musicales. Estaremos encantados de, en próximas ediciones, incorporar más cosas».

Alejandro Moyano, Diputado de Cultura de la Diputación de Sevilla, admitió que «han sido dos años duros, especialmente para el sector de la cultura, que fue el más castigado por la pandemia, y por eso hay que coger con más fuerza eventos como este. Seguimos apostando por esta Noche en Blanco desde la primera edición, y lo hacemos con dos espacios: San Luis de los Franceses, que en 2019 tuvo cuatro mil asistentes, y esa es la media de un mes normal, pero aquello fue en una noche; el segundo es la Casa de la Provincia, nuestra joya de la corona, reflejo de la agenda cultural de la provincia de Sevilla. Agradezco a ‘sevillasemueve’, de ahí nuestro compromiso. Me encanta el slogan, porque la cultura no nos ha dejado durante la pandemia, y por eso nosotros no podemos dejarla ahora a ella. Esperemos que disfruten todos y que sea un éxito rotundo».

Para terminar, Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, subrayó que «la Noche en Blanco es una de las iniciativas culturales más esperadas en el otoño de nuestra ciudad, porque supone una participación masiva y no defrauda y más teniendo en cuenta que Sevilla es una ciudad viva, dinámica, que tiene eventos todo el año y que cada vez son más los que acuden a nuestra ciudad animados por nuestra programación cultural de primer nivel. Es de vital importancia que la cultura salga a la calle, que esté al alcance de todos, y la Noche en Blanco representa a la perfección este leit motiv del Gobierno municipal, que se ha repetido en todas sus grandes iniciativas culturales, como el programa navideño Alumbra, la Bienal del Flamenco, Veraneo en la City o Femás, así como otras de carácter privado pero con la que también colaboramos, como Circada o Monkey Week. La Noche en Blanco también refleja los resultados tan exitosos que se consiguen cuando la iniciativa pública y la privada se unen en favor de la cultura y sirve así para poner en valor todo el patrimonio y el movimiento cultural que existe en la ciudad, que es mucho y que tiene mucho potencial».