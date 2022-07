Este lunes ha tenido lugar la presentación de la temporada 2022-2023 del Teatro Central, que contará con 40 espectáculos, entre ellos ocho estrenos, y apostará por la nueva creación andaluza, artistas del panorama escénico contemporáneo español y creadores internacionales.

Entre la programación del Teatro Central para la nueva temporada destacan la nueva creación andaluza -que mantiene el mismo número de espectáculos de compañías y artistas-, con el debut de tres nuevos nombres, José Troncoso, Marcat Dance y Candela Capitán; el teatro español contemporáneo, con la presencia de algunos de los más destacados directores e intérpretes de la escena española como Pablo Remón, Pablo Messiez, Sergio Peris-Mencheta, Irene Escolar, Fernanda Orazi, Emilio Tomé, Israel Elejalde o Eduard Fernández y las creaciones internacionales (Suecia, Chile, Francia, Argentina, Bélgica y el continente africano), así como el clásico ciclo de jazz.

Más de un centenar de funciones de 40 espectáculos

La nueva temporada de este espacio escénico, gestionado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, contará con más de cien funciones de los 40 espectáculos previstos, entre ellos, ocho estrenos.

Iniciará la temporada la tercera edición de «Irreductibles» y la cerrará la mítica compañía de teatro sevillana, Atalaya, que celebrará sus 40 años sobre las tablas del Teatro Central con la representación de tres de sus piezas más emblemáticas – «Elektra.25», «Madre Coraje» y «Rey Lear»- en días consecutivos. Un espectáculo en colaboración con el Teatro Lope de Vega de Sevilla y que cuenta con el apoyo de la Comunidad Flamenca (Bélgica), Riksteatern (Suecia), Institut Francais y Goethe Institut (Alemania).

El Teatro Central continuará con su apuesta por la nueva creación andaluza. Fruto de ello son las propuestas que podrán verse en escena de Hermanas Gestring – «Hacer Amor» (12 y 13 de mayo de 2023)-; el espectáculo «Los inescalables Alpes, buscando a Currito», de María del Mar Suárez «La Chachi» (17 y 18 de marzo) o la actuación de la joven bailarina y coreógrafa Candela Capitán, que estrenará en el Teatro Central «19762. Solos y conectados» (5 y 6 de mayo) tras su intervención en la feria de arte contemporáneo Documenta 15 de Kassel (Alemania). También la compañía Marcat Dance, del jiennense Mario Bermúdez Gil, trae su coreografía titulada «El bosque».

Una temporada de estrenos

Además del espectáculo de Candela Capitán, el Teatro Central ofrece a sus espectadores varios estrenos esta temporada. Como las representaciones de compañías locales como «Bloody Mary», que cuenta con danza de Paloma Díaz y La Permanente (20 y 21 de enero) o «Further thoughts», de Lucía Vázquez, Miguel Marín y Julia Llerena (10 y 11 de marzo).

Estrenan en España Marco Layera –«Oasis de la Impunidad» (28 y 29 de octubre)- y FC Bergman con «The Sheep Song», pieza que precisa de cuatro días de montaje y está protagonizada por una oveja que quiere ser humana, para lo se hace acompañar en escena de otras 24 ovejas. Estreno absoluto será «Morta Splendor», de Bárbara Sánchez, los días 18 y 19 de noviembre.

La danza internacional también presenta dos estrenos. Los días 17 y 18 de febrero de 2023 el Ballet Cullberg + Jefta Van Dinther representan por vez primera en España y en exclusiva «On Earth I’m Done»: parte uno, «Mountains» (2021, para un bailarín); y parte dos, «Islands» (2022, para 13 bailarines).

Otro estreno dancístico es «T u m u l u s», espectáculo para 13 intérpretes que bailan y cantan, de Francois Chaignaud y Geoffroy Jourdain (3 y 4 de marzo).

Teatro contemporáneo español

El panorama escénico contemporáneo español también estará presente en la nueva programación 2022-2023 del Teatro Central con propuestas tan contundentes como el teatro poético, documental y de objetos con el que Alberto Conejero (Premio Max 2016) y Xavier Bobés hibridan una historia tierna y terrible de niños durante la Guerra Civil española en «El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca», el 28 y 29 de octubre.

Por su parte Pablo Remón (Premio Nacional de Literatura Dramática) trae dos espectáculos: «Los farsantes», con Javier Cámara en el elenco (11 y 12 de noviembre) y «Barbados en 2022», con Fernanda Orazi (17 y 18 de febrero).

También llega al Central la producción del Centro Dramático Nacional «Lectura fácil. Ni amo, ni dios, ni marido, ni partido, ni de fútbol», que aborda Alberto Sanjuán sobre la novela homónima de la granadina Cristina Morales, maestra de ceremonias de «El Futuro es Ahora» (2020), y premios Herralde de novela y Nacional de Narrativa, así como «Finlandia», de Pascal Rambet con Irene Escolar e Israel Elejalde.

También a la cabeza de la escena nacional están Pablo Messiez con «La voluntad de creer». La producción española de excelencia se prolonga este curso con Andrés Lima en «Todas las canciones de amor», con texto de Santiago Loza e interpretación de Eduard Fernández; con Sergio Peris-Mencheta y el texto de Stefano Massini «Ladies Football Club», un musical con once mujeres sobre las tablas; y con ‘Una imagen interior’, de El Conde de Torrefiel (25 y 26 de marzo).

Representación extrajera

La representación extranjera repite con Phia Ménard y un desmesurado espectáculo no disciplinar de tres horas de duración: «La trilogie des contes immoraux. Partie 1: Maison Mère. Partie 2: Maison Père. Partie 3: La Rencontre Interdite» (17 y 18 de marzo). Como referente europeo del nuevo circo repite este curso la compañía Baro D’Evel, de Camille Decourtye y Blaï Mateu Trias, con el espectáculo «Mazùt», donde dos seres buscan su origen dado que la humanidad les supera. Mazùt significa, en griego y en ruso, cambio: la obra profundiza en ello mediante una apoteosis de mestizaje escénico donde están presentes humor, poesía, danza acrobática, canto y música.

Espectáculos de danza

Con respecto a los espectáculos de danza, además de las funciones ya referidas, esta disciplina escénica verá representadas en el Teatro Central las propuestas de Jan Martens «Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones», con 17 intérpretes de entre 15 y 69 años (4 y 5 de febrero); «One Nigth at the Golden bar», de Alberto Cortés (11 y 12 de noviembre) y la representación de Dada Masilo con «The Sacrifice», inspirada en «La consagración de la primavera», de Ígor Stravinsky (12 y 13 de enero).

El Teatro Central acogerá también la propuesta de la cantante Cristina Rosenvinge, que se involucra en un espectáculo que tiene como protagonista a la poeta Safo. Por otra parte, varios artistas, coincidiendo con la presentación de sus respectivos espectáculos, llevarán a cabo talleres escénicos en colaboración con Ágora, el programa de residencias de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Son los casos de «Highlands», de María Muñoz + Pep Ramis + Mal Pelo (21 y 22 de octubre); la ya citada «La voluntad de creer» de Messiez/Buxman y la nueva creación del bailarín cordobés Antonio Ruz, que presenta su coreografía para 11 intérpretes «Pharsalia» (19 y 20 de mayo).

Jazz en Noviembre

De igual forma, el espacio escénico de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico continúa con su ya clásico ciclo de Jazz en Noviembre. «Invenciones y reinvenciones» es el epígrafe que trae una nueva edición de este certamen al Teatro Central. Bill Frisell traerá «Harmony» y Paolo Fresu homenajeará en «Heroes» al multifacético David Bowie. En «Invenciones de Bach» se establecerá una conversación a tres bandas entre el piano de Moisés Sánchez, el contrabajo de Pablo Martín Caminero y la batería y las percusiones de Pablo Martín Jones. El piano de Sánchez también experimentará en «Juegos de contrapunto» con la música clásica, y el neozelandés afincado en Sevilla Trevor Coleman será el maestro de ceremonias de las jam sessions posteriores a los conciertos en la cafetería del teatro. El domingo 6 de noviembre será el «Tam Tam Drum Fest» 2022.