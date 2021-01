La sevillana Eloína Marcos, mejor actriz revelación en los Premios del Cine Andaluz

El Teatro Lope de Vega de Sevilla ha acogido este mediodía la 33ª Edición de los Premios del Cine Andaluz, organizados por ASECAN con la colaboración oficial de la Fundación SGAE. Eloína Marcos, mejor actuación femenina revelación, es una de las representantes del talento sevillano.

La Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía, ASECAN, ha entregado este mediodía los 33º Premios del Cine Andaluz en el Teatro Lope de Vega de Sevilla con el respaldo de la Fundación SGAE, entidad colaboradora oficial de las actividades de la Asociación desde 2012. El resultado del trabajo de los cineastas andaluces, en un año marcado por la pandemia global de Covid-19, el confinamiento, el cierre de salas de cine, la cancelación de festivales, el retraso de rodajes y el parón productivo, ha sido así reconocido ante un auditorio reducido al 25% de su capacidad, restringido a premiados y autoridades, y bajo estrictos protocolos de seguridad anti contagios.



En un acto retransmitido en directo por streaming, y presentado por los periodistas Rafael Pontes y Marta Jiménez, con la participación a distancia de reconocidos miembros de la comunidad cinematográfica andaluza, la película ‘El inconveniente’ de Bernabé Rico ha sido la triunfadora de esta edición al hacerse con los Premios Película, AISGE Interpretación Femenina, para la malagueña Kiti Mánver, y Vestuario para Esther Vaquero. Producida por las sevillanas La Claqueta PC y Talycual Producciones, ‘El Inconveniente’ obtiene así el aplauso del sector andaluz.



Por su parte ‘Antonio Machado. Los días azules’ de Laura Hojman se ha hecho con seis de los Premios del Cine Andaluz otorgados esta mañana. Producida por la sevillana Summer Films, este documental obtiene así el Premio Dirección (para Laura Hojman), el Premio Guion (para Laura Hojman), el Premio Fotografía (para Jesús Perujo), el Premio Sonido (para Jorge Marín y José Carlos de Isla), el Premio Montaje (Para Laura Hojman y Guillermo Rojas) y el Premio Música Original (para Pablo Cervantes).

En reconocimiento a los excelentes trabajos actorales de este año, el actor jienense Chema del Barco ha logrado el Premio AISGE Interpretación Masculina por ‘El Plan’ de Polo Menárguez; la sevillana Eloína Marcos se hace con el Premio AISGE Interpretación Femenina Revelación por su papel protagonista en ‘Mi gran despedida’ de Antonio Hens; el malagueño Ignacio Nacho consigue el Premio AISGE Interpretación Masculina Revelación por su trabajo en ‘La mancha negra’ de Enrique García; Pedro Casablanc obtiene el Premio AISGE Interpretación Masculina de Reparto (por ‘Explota Explota’ de Nacho Álvarez); y la jienense Natalia de Molina se hace con el Premio AISGE Interpretación Femenina de Reparto por ‘Las Niñas’ de Pilar Palomero, película de Inicia Films y BTeam Pictures, que logra también el Premio Película sin Producción Andaluza.

Dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo, ‘La lista de los deseos’ se hace con tres Premios del Cine Andaluz: el Premio Dirección Artística para Lala Obrero, el Premio Dirección de Producción para Manolo Limón y el Premio Canción Original para ‘La vida viene y va’ de la malagueña María del Mar Rodríguez Carnero, La Mari.

Por su parte ‘Voces’, la ópera prima del director gaditano Ángel Gómez, consigue dos Premios del Cine Andaluz: el Premio Dirección Novel y el Premio Maquillaje y Peluquería para Carmela Martín, Charo Romero, Gloria Pinar y Antonio Naranjo.

Entre los premios técnicos, el Premio Efectos Especiales es para Israel Millán por su trabajo en ‘Para toda la Muerte’ de Alfonso Sánchez.

El Premio No Ficción es para ‘La Vida Perra’ del malagueño Pablo Macías; mientras que el Premio Cortometraje No Ficción es para ‘Paraíso’, del sevillano Mateo Cabeza. Por otra parte, el Premio Cortometraje de Ficción ha recaído en ‘Inocencia’ del gaditano Paco Sepúlveda y el Premio Cortometraje de Animación lo gana ‘Roberto’ de la cordobesa Carmen Córdoba.

Igualmente, el Premio Labor Informativa se lo lleva el programa radiofónico ‘Butaca y Butacón’ de laFM radio, de Jerez de la Frontera; el Premio Libro de Cine, este año se concede a ‘Más allá de Orión. Las claves del universo Blade Runner’ de la cordobesa Ana de Haro. Ya en la categoría de Otros Formatos, se ha concedido un Premio ex aequo a ‘El Estado contra Pablo Ibar’, miniserie de Olmo Figueredo para HBO España; y al videoclip ‘Fandangô de Carmen Porter’ dirigido por Nono Ayuso para Califato ¾.

Durante la gala de entrega de los Premios del Cine Andaluz 2020, ASECAN ha concedido el Premio ASECAN de Honor 2021 a la Diputación de Jaén por sus 30 años de dedicación a la difusión del cine en su provincia; y la Medalla de Honor, a título póstumo, al cineasta almeriense recientemente desaparecido Kiko Medina. El reconocimiento a la Labor de Difusión del Cine en Andalucía ha sido para el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna – Islantilla Cineforum. Por su parte, la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (AEDAVA) hizo entrega del Premio Industria – AEDAVA 2021 a Canal Sur Radio y TV por su apoyo a la reapertura de salas cinematográficas. La gala de entrega de los Premios ASECAN del Cine Andaluz 2020 cuenta con la colaboración oficial de la Fundación SGAE, y con el apoyo del Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla -ICAS-, Fundación Aisge (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), Aedava (Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía), Canal Sur Radio y TV y Asinpe-Tabacasol.

LISTA COMPLETA DE LOS PREMIOS DEL CINE ANDALUZ – ASECAN 2021



LARGOMETRAJE ANDALUZ

El inconveniente



DIRECCIÓN

Laura Hojman por Antonio Machado. Los días azules



DIRECCIÓN NOVEL

Ángel Gómez por Voces

GUIONLaura Hojman por Antonio Machado. Los días azules



AISGE INTERPRETACIÓN FEMENINA PROTAGONISTA

Kiti Mánver por El inconveniente



AISGE INTERPRETACIÓN MASCULINA PROTAGONISTA

Chema del Barco por El plan



AISGE INTERPRETACIÓN FEMENINA REVELACIÓN

Eloína Marcos por Mi gran despedida



AISGE INTERPRETACIÓN MASCULINA REVELACIÓN

Ignacio Nacho por La mancha negra



AISGE INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO

Natalia de Molina por Las niñas



AISGE INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO

Pedro Casablanc por Explota Explota



FOTOGRAFÍA

Jesús Perujo por Antonio Machado. Los días azules



MONTAJE

Laura Hojman y Guillermo Rojas por Antonio Machado. Los días azules



SONIDO

José Carlos de la Isla y Jorge Marín por Antonio Machado. Los días azules



MÚSICA ORIGINALPablo Cervantes por Antonio Machado. Los días azules



CANCIÓN ORIGINAL

“La vida viene y va”, de María del Mar Rodríguez Carnero, LaMari, para La lista de los deseos



VESTUARIO

Esther Vaquero por El inconveniente



DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Lala Obrero por La lista de los deseos



MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Carmela Martín, Charo Romero y Gloria Pinar por Voces

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Manolo Limón por La lista de los deseos



EFECTOS ESPECIALES

Israel Millán por Para toda la muerte

NO FICCIÓN

La vida perra, de Pablo Macías

CORTOMETRAJE DE NO FICCIÓN

Paraíso, de Mateo Cabeza CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Inocencia, de Paco Sepúlveda

CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Roberto, Carmen Córdoba González LABOR INFORMATIVA

Butaca y butacón (programa de LaFM Radio) LIBROS DE CINE Y/O AUDIOVISUAL

Más allá de Orión. Las claves del universo Blade Runner, de Ana de Haro



OTROS FORMATOS (Exaequo)

El Estado contra Pablo Ibar (miniserie de Olmo Figueredo para HBO España)

Fandangô de Carmen Porter (vídeoclip de Nono Ayuso para Califato ¾)



PELÍCULA ESPAÑOLA SIN PRODUCCIÓN ANDALUZA

Las niñas, de Pilar Palomero

PREMIO DE HONOR ASECAN 2021 Diputación de Jaén

MEDALLA DE HONOR ASECAN 2021 Kiko Medina

LABOR DE DIFUSIÓN DEL CINE Festival Internacional de Cine Bajo la Luna – Islantilla Cineforum

PREMIO INDUSTRIA AEDAVA Canal Sur Radio y TV